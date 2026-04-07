Representante comercial de EU dice que negociaciones T-MEC podrían prolongarse

Estados Unidos intentará resolver tantos problemas como sea posible del acuerdo comercial con México y Canadá antes del 1 de julio, pero es probable que las negociaciones para reequilibrar el acuerdo continúen más allá de esa fecha límite, dijo el representante comercial Jamieson Greer.

El funcionario señaló que es posible que su país tenga que tomar medidas para salir del pacto comercial de Norteamérica a fin de continuar con esas negociaciones. Se necesitarían 10 años para una salida completa del pacto en virtud de la cláusula de caducidad del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), afirmó.

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FGR