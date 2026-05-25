CFE protege a tortugas y sus nidos

LA COMISIÓN Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer que en el marco del Día Mundial de las Tortugas, el 23 de mayo, lleva acciones de conservación de la tortuga marina.

De acuerdo con la empresa, en la Central Termoeléctrica (CT) Adolfo López Mateos, en Tuxpan, Veracruz, la CFE dijo que trabaja en evitar depositar material de dragado en los sitios donde anidan las tortugas marinas.

Asimismo, apoya el seguimiento, coordinación y monitoreo de la anidación de tortugas marinas que arriban a la playa de Barra Galindo, ubicada desde la obra de toma de la central hasta la zona de tiro de arena.

También, con el Centro de la Conservación de la Tortuga Marina en Tuxpan, protege los nidos cercanos a la Central de Ciclo Combinado (CCC) Tuxpan, para proteger los huevos de tortuga verde y tortuga lora de los depredadores y el saqueo. Además, participa en acciones orientadas a proteger tortugas marinas en la zona costera aledaña a la central.

6 de 7 especies de tortuga marina llegan a las costas mexicanas

Asimismo, destacó que en Veracruz, en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV), desde 2007, opera un campamento tortuguero que registra un promedio de 100 nidos protegidos por temporada, principalmente de tortuga lora y tortuga verde. La CNLV ha conseguido liberar hasta a 7 mil crías en un ciclo.

En Guerrero, se han activado protocolos de monitoreo y mallas de retención para rescatar ejemplares.