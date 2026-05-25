Fermaca alista en Durango el mayor proyecto de IA de México

El auge que ha tenido la Inteligencia Artificial (IA) a nivel global ya comienza a definir las inversiones en el mapa; en México, Fermaca realiza una ambiciosa apuesta por colocar al estado de Durango como un hub tecnológico, que se convertirá en la primera fábrica de IA de México y también en América Lantina.

En entrevista con La Razón, Octavio Berrón, director general de Fermaca Global, comentó que luego de que se enfocaron en el desarrollo de la red de fibra óptica, comenzó un boom de la Inteligencia Artificial, lo que dio pie al desarrollo de este data center.

El Dato: La empresa destina una inversión de 3 mil 700 mdd para proyectos estratégicos enfocados en la producción de fertilizantes y en temas de innovación tecnológica.

“Trabajando también de la mano con el Gobierno del estado de Durango, decidimos ponernos a trabajar en el desarrollo de un data center que será la primera gran fábrica de Inteligencia Artificial en México, por supuesto, y la primera también en América Latina”, destacó.

El megaproyecto de infraestructura digital que contempla un campus de 250 megawatts (MW) estará acompañado de generación eléctrica propia, un nuevo sistema de conectividad y tecnología especializada para procesamiento avanzado de datos e IA.

El directivo explicó que este sitio tendrá una inversión de 2 mil 700 millones de dólares únicamente en su primera etapa de infraestructura y busca responder al crecimiento explosivo de la demanda de procesamiento derivado de herramientas de IA generativa, modelos de lenguaje y servicios en la nube utilizados por gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Meta y Oracle.

El Tip: Aunque Fermaca apuesta por data centers, su incursión en telecom surgió de la experiencia en gasoductos.

Actualmente, en México existen entre 150 y 170 MW de data centers, de los cuales más del 80 por ciento se encuentran ubicados en la ciudad de Querétaro, sitio que supo aprovechar las oportunidades para el despliegue de esta infraestructura; sin embargo, durante el auge de esa entidad la Inteligencia Artificial aún no despuntaba como lo hace actualmente, lo que genera una gran oportunidad para Fermaca.

Es importante recordar que la visión de la compañía es desplegar 250 MW, alrededor de 100 MW adicionales a los que actualmente existen en México, una visión ambiciosa que responde simplemente a las necesidades actuales del mercado y a un Querétaro que comienza a no darse abasto para alojar este tipo de obras de infraestructura.

“Cuando Querétaro empezó no existía la Inteligencia Artificial como la conocemos hoy en día, no existían los GPU (graphic processor units), Nvidia no tenía el mismo auge que actualmente. A lo que se le daba servicio era a transacciones que requieren mucho menos capacidades. Hoy la realidad es que Querétaro ya no se da abasto para alojar una ubicación como ésta”, destacó el directivo.

3 mil 700 mdd es la inversión global anunciada por la firma

Bajo esa lógica, Fermaca eligió Durango como la entidad que puede alojar a esta fábrica por factores relevantes como la seguridad, la disponibilidad de energía, cercanía estratégica con Estados Unidos y respaldo gubernamental para acelerar el desarrollo de la infraestructura.

El complejo incluirá cinco etapas de 50 MW cada una y operará con infraestructura de enfriamiento y generación energética propia basada en gas natural, debido a los altos requerimientos eléctricos que demandan los nuevos chips especializados en Inteligencia Artificial.

La compañía trabaja además con Nvidia para integrar arquitecturas tecnológicas enfocadas en GPU de última generación, esenciales para el entrenamiento y operación de modelos de IA.

Además del megaproyecto de data centers, la empresa también desarrolla una red de fibra óptica oscura completamente subterránea que conectará Texas, en Estados Unidos, con Querétaro y Guadalajara, siguiendo parte de la ruta de sus gasoductos.

18 a 20 meses tomará la construcción de la red de fibra óptica

Octavio Berrón explicó que la inversión prevista para esta infraestructura ronda los 400 millones de dólares y busca atender la creciente demanda de conectividad derivada de la expansión de servicios digitales, nube e IA.

La estrategia de Fermaca también contempla un modelo energético propio para alimentar sus complejos tecnológicos, mediante generación eléctrica basada en gas natural y esquemas aislados de autoabasto.

En este sentido, explicó que el hecho de que sean ellos mismos los que generen esto permitirá garantizar suministro energético suficiente para proyectos de gran escala sin depender de la capacidad disponible en la red pública, en momentos en que la demanda eléctrica de los data centers comienza a presionar la infraestructura nacional.

Para Berrón, Fermaca hace apuestas ambiciosas que responden a las necesidades actuales, pero además resume la evolución de una compañía que pasó de construir infraestructura para el sector público y desarrollar gasoductos, a buscar posicionarse ahora en uno de los mercados con mayor crecimiento global con infraestructura digital ligada a IA.