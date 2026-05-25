Fundación Helvex busca que más lugares cuiden el agua

DIRECTIVOS de Helvex, de la Universidad Anáhuac y de Cadenas Hoteleras, en imagen de archivo.

Hace 10 años nació el Distintivo Hotel Hidro Sustentable, una medida que impulsa el uso eficiente del agua en la industria turística; se trata de una acción de gran calado en un contexto en el que la presión sobre el recurso hídrico a nivel global crece año con año y ahora sumará a más sitios a hacerlo.

El Distintivo Hotel Hidro Sustentable fue creado en 2011 por la Fundación Helvex y la Alianza por la Sustentabilidad Hídrica en el Turismo. El proyecto nació con la meta de capacitar y reconocer a hoteles que implementaran buenas prácticas para reducir su consumo de agua y fortalecer su gestión ambiental.

El Dato: El programa capacita a hoteles para lograr ahorros de agua de alrededor de 30%, por medio de herramientas para implementar un sistema de administración ambiental.

EL INGENIERO Jorge Barbará, presidente de la Fundación Helvex, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

Con el paso del tiempo, se convirtió en un modelo de sostenibilidad medible, rentable y escalable con resultados relevantes, por ejemplo, cuenta con la participación de cerca de 700 hoteles en procesos de evaluación y casi 500 ya han sido merecedores del distintivo. El resultado acumulado supera los 750 millones de litros de agua ahorrados en distintas regiones del país.

La evolución del programa también refleja el cambio de mentalidad que vive actualmente el sector turístico. Hace apenas una década, muchas empresas asociaban la sostenibilidad con reputación corporativa o responsabilidad social; sin embargo, hoy, la conversación incluye eficiencia operativa, reducción de costos y resiliencia frente a la crisis hídrica.

Más de 35 mdp ahorrados asociados, se registran desde 2022.

GALARDONADOS de la edición 2026 del Distintivo Hotel Hidro Sustentable ı Foto: Especial

Lo anterior se reflejó en la edición 2025 del distintivo, en donde un total de 183 hoteles pertenecientes a cinco cadenas fueron reconocidos por sus prácticas de eficiencia hídrica. En conjunto, lograron ahorrar más de 335 millones de litros de agua, volumen equivalente al abastecimiento anual de una colonia de aproximadamente seis mil personas.

Además del impacto ambiental, las acciones implementadas generan ahorros económicos de más de 25 millones de pesos y una reducción de 17 por ciento en el consumo de agua respecto a 2024.

Aunque los resultados ya son relevantes, Fundación Helvex buscó que este programa fuera más allá, por lo que acercó la capacitación, las herramientas de monitoreo, sistemas de administración ambiental y otros procesos que permiten reducir 30 por ciento su consumo de agua.

ALMA MENESES, gerente de Fundación Helvex, presenta resultados del distintivo. ı Foto: Especial

Ahora, después de consolidar el modelo en el sector hotelero, el proyecto entra en una nueva etapa, una evolución hacia el Distintivo Hidro Sustentable, una iniciativa multisectorial que ampliará su alcance hacia restaurantes, hospitales e instituciones educativas.

Esta medida toma mayor relevancia si se considera que un restaurante puede consumir hasta cinco mil litros de agua al día, un hospital alcanza alrededor de 30 mil litros diarios y algunos centros educativos llegan a utilizar hasta 100 mil litros mensuales, por ello, la nueva etapa buscará impulsar tecnologías eficientes, cultura organizacional, monitoreo de indicadores y resiliencia hídrica en sectores con alto impacto operativo.