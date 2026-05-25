Reventa dispara 1,888% monedas mundialistas

Las monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de valor facial de 20 pesos, que el Banco de México (Banxico) puso en circulación por motivo de la justa deportiva a iniciar el próximo mes, alcanzan un sobreprecio de hasta mil 887.5 por ciento en la reventa.

De acuerdo con un sondeo realizado por La Razón, usuarios en sitios web de comercio de estas piezas ofrecen en reventa el set de cuatro diseños diferentes de monedas mundialistas de 20 pesos, de material bimetálico, forma dodecagonal y sin circular (UNC), hasta en mil 590 pesos, esto significa que cada unidad tendría un costo de 397.50 pesos, 19.87 veces más su valor facial o mil 887.5 por ciento más de su costo original.

El Dato: Los diseños de las monedas de 20 pesos están dedicadas a las sedes del Mundial de Futbol 2026; es decir, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Por otra parte, grupos de numismática en redes sociales que pusieron en reventa estas piezas coleccionables muestran precios más moderados, ya que en escrutinio fue posible comprobar que el set de cuatro piezas es revendido hasta en 390 pesos, lo que significa que cada moneda de 20 pesos es revendida en 97.5 pesos, un incremento de 387.5 por ciento.

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El Banxico informó que el intercambio de estas piezas de colección iniciaría el 14 de mayo en el edificio central de la entidad bancaria para, en días posteriores, comenzar la distribución en diferentes sucursales bancarias y acercar su adquisición al público.

Para evitar el acaparamiento los primeros días de distribución, el banco central limitó la venta a 10 juegos de cuatro monedas diferentes por usuario, aunque en sucursales bancarias, a partir del lunes 18 de mayo, el intercambio de monedas sería ilimitado para quienes fueran cuentahabientes y estaría restringido a 150 piezas para quienes no fueran clientes.

El Tip: La composición bimetálica de las monedas consiste en un núcleo de alpaca plateada y anillo de bronce.

Sin embargo, en la revisión efectuada por este diario, hasta el martes 19 de mayo fue posible realizar la adquisición del juego de monedas de 20 pesos en sucursal bancaria en inmediaciones al Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, con la limitación de cuatro juegos por usuario (16 monedas), independiente de ser cuentahabiente o no.

El resto de la colección de monedas conmemorativas del Mundial lo comprenden cuatro piezas de oro con diseños diferentes y con valor facial de 25 pesos con forma circular; una muestra un ajolote como forma dominante, bajo el Templo Mayor y la Catedral Metropolitana; la siguiente es conmemorativa a la ciudad de Guadalajara, donde se muestra un jimador, un balón de futbol y al fondo los Arcos de Zapopan.

Entre estas piezas de oro también está la conmemorativa a la otra sede del Mundial: la ciudad de Monterrey, que tiene como acuñación a un jugador de futbol y al fondo la Fuente El Crisol, y el último diseño, denominado como “México”, consta de un balón de futbol con un jaguar, a la izquierda flores de cempasúchil, nochebuenas y mariposas monarca.

También fueron acuñadas cuatro modelos diferentes para monedas de plata con valor facial de 10 pesos, con forma circular, con un diámetro de 40 milímetros y 0.999 de ley, cuyos diseños son similares a las piezas de oro, a excepción de la pieza “México”, para la que fue acuñada la pirámide de Kukulkán en Chichén Itzá y una mariposa monarca y, al fondo, un balón con el contorno de la República Mexicana al centro.