Eligen a nueva presidenta de la AMF

Paulina Téllez, en su cargo de titular de Apoyo al Sistema de Justicia, en 2021.

LA ASOCIACIÓN MEXICANA de de Ferrocarriles (AMF) nombró a Paulina Téllez Martínez como nueva directora general de la compañía, cargo que es efectivo desde el pasado 20 de abril, en sustitución de Francisco Fabila.

En un comunicado, la AMF detalló que Téllez Martínez contabiliza más de 25 años de experiencia en el diseño e implementación de proyectos estratégicos tanto en los sectores públicos como privados, sumado al fortalecimiento institucional.

Además, ha laborado en diversos cargos de dependencias gubernamentales, como en la Secretaría de Gobernación, donde se desempeñó como titular de la Unidad de Justicia, Amnistía y Consolidación del Sistema Penal; también ocupó el puesto de asesora del Mando Superior de la Presidencia dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La AMF detalló que la gestión de Paulina Téllez como directora de la asociación estará encauzada en el cumplimiento de objetivos estratégicos, para fortalecer la agenda regulatoria, técnica y operativa del sector ferroviario.

Por su parte, Francisco Fabila fue nombrado en diciembre de 2024 para el puesto director general, cargo que ocupó desde 2025; durante este martes, tuvo participación durante la firma de los decretos y acuerdos que el Gobierno federal lanzó para dar mayor certeza jurídica a las empresas e incentivar la llegada de inversiones, evento en el que participó la Presidenta Claudia Sheinbaum.