Hutchison Ports acelera expansión logística con inversiones por 1,232 mdd en México

Hutchison Ports presentó su estrategia de crecimiento para México durante el Hutchison Summit 2026, encuentro que reunió en la Ciudad de México a clientes, aliados logísticos, importadores, exportadores y representantes de la industria para conocer los proyectos de expansión, modernización tecnológica e incremento de capacidad que la empresa desarrolla en distintos puntos del país.

El evento, realizado en el Papalote Museo del Niño, permitió exponer los principales avances de una estrategia sustentada en cinco ejes: inversión, infraestructura, incremento de capacidad, innovación tecnológica y sustentabilidad. Como parte de este plan, la compañía busca incrementar hasta 60% su capacidad operativa mediante ampliación de terminales, incorporación de tecnología y optimización de procesos logísticos.

Durante la presentación, Hutchison Ports informó que sus proyectos estratégicos en México suman inversiones por 1,232 millones de dólares. Entre ellos destacan la Fase III de Hutchison Ports LCT, en Lázaro Cárdenas, que contempla la incorporación de 28 hectáreas adicionales y 345 metros de muelle, así como la Fase II de Hutchison Ports ICAVE, en Veracruz.

La compañía también dio a conocer nuevas inversiones en infraestructura y equipamiento para sus operaciones en Ensenada, Manzanillo e Hidalgo, con el objetivo de fortalecer la conectividad logística y atender la demanda derivada del crecimiento de las cadenas globales de suministro y del nearshoring en México.

Jorge Magno Lecona Ruiz, director general de Hutchison Ports México, América Latina y el Caribe, señaló que la evolución del sector exige soluciones que integren infraestructura, visibilidad operativa y capacidad de respuesta para los clientes.

Como parte de su proceso de transformación, la empresa presentó herramientas tecnológicas enfocadas en la digitalización y automatización de sus terminales. Entre ellas destacan el sistema operativo terminal (TOS) nGen, centros de control inteligentes, monitoreo operativo en tiempo real, operación remota de grúas, accesos automatizados y modelos predictivos para la toma de decisiones.

La estrategia también contempla acciones relacionadas con la reducción de emisiones. Hutchison Ports informó sobre la incorporación de grúas y equipos eléctricos, además de procesos orientados a disminuir la intensidad de carbono en sus terminales, en línea con su meta global Net Zero hacia 2050.

Actualmente, la compañía opera terminales en Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Ensenada e Hidalgo mediante unidades como TIMSA, LCT, ICAVE, TNG, EIT, ECV y TILH. En conjunto, estas inversiones forman parte de un programa de modernización y expansión orientado a fortalecer la capacidad logística y portuaria del país frente a las nuevas exigencias del comercio internacional.

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FGR