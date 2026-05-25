Hutchison Ports ICAVE acelera modernización logística con inversión de 62.8 mdp

Hutchison Ports ICAVE duplica su flota de vehículos autónomos en el Puerto de Veracruz con una inversión millonaria.

Hutchison Ports ICAVE destinó una inversión superior a 62.8 millones de pesos (3.6 millones de dólares) para fortalecer la electrificación y automatización de sus operaciones en el Puerto de Veracruz. La estrategia contempla la incorporación de nuevos equipos eléctricos y autónomos orientados a optimizar el movimiento interno de carga y aumentar la capacidad logística de la terminal.

Como parte del programa, la empresa sumó seis nuevos Autonomous Trucks para el traslado horizontal de contenedores dentro del recinto portuario. Estas unidades se integran a los seis vehículos autónomos previamente en operación, con lo que la terminal alcanzará un total de 12 equipos sin conductor en servicio.

La inversión destinada exclusivamente a los nuevos Autonomous Trucks asciende a aproximadamente 32.5 millones de pesos (1.9 millones de dólares). De acuerdo con la empresa, estos equipos permitirán elevar la eficiencia en el manejo de carga, incrementar la capacidad operativa y disminuir riesgos derivados del error humano durante las maniobras internas.

Adicionalmente, Hutchison Ports ICAVE incorporó tres Reach Stackers eléctricos para el manejo de contenedores llenos y dos tracto-planas eléctricas. Los equipos reemplazan maquinaria diésel convencional y forman parte de la transición tecnológica impulsada por la terminal para mejorar el desempeño energético de sus operaciones.

La inversión realizada en los Reach Stackers eléctricos superó los 25 millones de pesos (1.4 millones de dólares), mientras que las tracto-planas eléctricas representaron cerca de 5.3 millones de pesos (290 mil dólares). La compañía destacó que estas adquisiciones permitirán responder a mayores volúmenes de carga y operaciones más especializadas.

“La incorporación de equipos eléctricos y autónomos forma parte de una transformación integral de nuestra operación. No solo buscamos mayor eficiencia, sino avanzar hacia un modelo portuario más limpio, innovador y preparado para los desafíos logísticos y ambientales de las próximas décadas”, señaló Javier Rodríguez Miranda, Gerente General de Hutchison Ports ICAVE.

El directivo adelantó que los nuevos Autonomous Trucks iniciarán operaciones formales durante junio de 2026. Precisó además que las unidades operarán tanto en patios de contenedores llenos y vacíos, como en futuras operaciones ferroviarias dentro de la terminal.

De acuerdo con datos de la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (ASIPONA), el Puerto de Veracruz movilizó durante 2025 un total de 1.3 millones de TEUs y más de 30 millones de toneladas de carga, consolidándose como el principal puerto del Golfo de México y uno de los más importantes del país en movimiento de contenedores.

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