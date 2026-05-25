Hot Sale 2026: ¿Qué promociones bancarias hay y qué bancos participan? | LISTA

Foto: La Razón (con stock de Canva+)

Estas son las promociones bancarias del Hot Sale 2026.

Ya comenzó el Hot Sale 2026 y es hora de ir preparando esas tarjetas, porque nadie se quiere quedar fuera de esta temporada de ofertas. Además de los descuentos y promociones, uno de los puntos más atractivos del Hot Sale es su variedad de promociones bancarias, es decir, dependiendo de qué tarjeta uses ¡puedes acceder a beneficios exclusivos!

El Hot Sale 2026 ofrece atractivos descuentos, cupones, ofertas, meses sin intereses. Además, estas promociones pueden acumularse y sumarse, lo que aumenta la posibilidad de adquirir un producto al mejor precio.

¡Se viene el Hot Sale 2026 y aquí te compartimos como no caer en fraudes! 🤑💘https://t.co/fn4BQICdUh — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 18, 2026

Si ya sabes qué vas a comprar este Hot Sale 2026, ¡pon atención! Porque el banco que escojas te puede dar mejores ofertas que otro. A continuación, te presentamos la lista de promociones bancarias de esta temporada para que escojas bien tu tarjeta de débito o crédito.

¿Qué promociones bancarias hay por el Hot Sale 2026?

Los bancos e instituciones bancarias también “le entraron” al Hot Sale 2026, con atractivas promociones si usas sus tarjetas para tus compras esta temporada.

De acuerdo con el sitio web oficial del evento, los bancos participantes y las promociones que ofrece cada uno son:

Mercado Pago : Hasta 24 meses sin intereses o 10 por ciento de descuento con tarjeta de crédito

Banamex : Hasta 15 por ciento de bonificación en compras a meses sin intereses y hasta 24 msi en productos seleccionados de Amazon

BBVA : Hasta 15 por ciento de bonificación en compras con tarjeta de crédito

Aplazo : 15 por ciento de descuento en tu primera compra con el código HS2026; tres quincenas sin intereses en compras mínimas de dos mil pesos

Falabella : Bonificación de 300 pesos en dinero electrónico al comprar tres mil pesos a meses sin intereses, más anualidad bonificada

Creditea : Hasta 30 por ciento de descuento más 30 días sin intereses

Invex : 10 por ciento de cashback en compras a meses sin intereses

Paypal : Hasta mil 500 pesos de descuento en compras seleccionadas

RapppiCard : Hasta 12.5 por ciento de cashback en compras seleccionadas

HSBC : Hasta 20 por ciento de bonificación en compras a meses sin intereses

BanCoppel : Hasta 15 por ciento de bonificación en compras en tienda física o en línea

Stori: Cashback, meses sin intereses y otras promociones

Si no aparece el banco o institución que usas, ¡no te preocupes! Algunos informaron que darán a conocer sus promociones en los próximos días.

¿Cómo ver todas las promociones bancarias por el Hot Sale 2026?

La lista completa de promociones bancarias por el Hot Sale 2026 está disponible en el sitio web oficial del evento, en ESTE ENLACE.

Al entrar, da clic en el botón “Promociones financieras” y encontrarás todas las promociones disponibles de los bancos.

En el sitio web del Hot Sale 2026, da clic en "Promociones financieras" para encontrar la LISTA COMPLETA. ı Foto: Captura de pantalla

Así luce la pantalla de promociones bancarias del Hot Sale 2026. ı Foto: Captura de pantalla

Da un vistazo y toma nota, para que hagas compras inteligentes este Hot Sale 2026.

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