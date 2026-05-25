Inaugura Gobierno de México Glorieta de las Mujeres Libres, de Baja California Sur

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), inauguró La Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur, obra que beneficiará a 351 mil habitantes de la entidad y 2.6 millones de turistas.

Desde San José del Cabo, en un enlace con la “Mañanera del Pueblo”, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SICT, Jesús Esteva Medina y el gobernador de la entidad Víctor Manuel Castro Cosío, pusieron en operación este importante paso a desnivel de 1.5 kilómetros, en el cual se invirtieron 700 millones de pesos.

La Glorieta de las Mujeres Libres cuenta con dos carriles de circulación por sentido y reducirá los tiempos de traslado. “Este punto tenía filas de espera de más de 40 minutos, longitudes de un km de vehículos que corren por la Transpeninsular”, mencionó Esteva Medina.

Diseñada con los más altos estándares de la ingeniería actual, tomó en cuenta los volúmenes de cruce vehicular que se registran diariamente.

La obra, que concluyó mes y medio antes de los programado, incluye un entronque a desnivel, una glorieta semaforizada, un puente peatonal, 17 cruces peatonales, andadores, banquetas con ruta podotáctil, ciclovía bidireccional, alumbrado público y señalamientos.

El titular de la SICT agregó que “el paso inferior vehicular tiene 800 m de longitud, tiene pendiente, es decir, no tiene una condición de inundación, de encharcamiento”.

Su construcción generó 2 mil 100 empleos y responde a la necesidad de infraestructura vial moderna, segura y eficiente en uno de los puntos con mayor carga vehicular y peatonal de Baja California Sur.

En los trabajos se recuperaron 24 mil metros cuadrados de áreas verdes, en beneficio del entorno urbano y ambiental. Además de que incluye dos murales que mejoran la imagen urbana.

Ubicada en la carretera Cabo San Lucas-La Paz, la Glorieta conecta con puntos estratégicos como el Aeropuerto Internacional de Los Cabos; la zona hotelera de San José del Cabo y la carretera de cuota MEX-001D, así como la Transpeninsular Benito Juárez.

En la inauguración estuvieron presentes el presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez y el director del Centro SICT de Baja California Sur, Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, además de diputados locales y funcionarios del estado y el municipio.

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FGR