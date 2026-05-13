‘SICT fortalece la conectividad y el bienestar del país’, asegura Jesús Esteva Medina.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, celebró los 135 años de la dependencia , la cual ha unido destinos, acercado comunidades y construido bienestar.

Dijo que “todo gran proyecto inicia con un pensamiento, con una convicción que se transforma en acción; así nacen los caminos que conectan regiones, las obras que impulsan el desarrollo y las decisiones que dan esperanza y bienestar al pueblo de México”.

Creada el 13 de mayo de 1891 bajo el nombre de Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), esta dependencia ha sido parte fundamental de la transformación y modernización del país. Durante más de un siglo se ha encargado de conectar y comunicar a México.

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A lo largo del tiempo ha evolucionado y cambiado de nombre, de Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) a Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y desde el 20 de octubre de 2021 a su denominación actual: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Con el compromiso de garantizar justicia social y bienestar para quienes más lo necesitan, en la actual administración, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la SICT ha reforzado su labor.

Como parte del Programa Sectorial de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 2025-2030, se ha dado continuidad a obras prioritarias, a la construcción de carreteras y vías férreas.

Además, se han impulsado programas como el MegaBachetón, Caminos Artesanales, Senderos Seguros y, en este sexenio, la SICT retomó la construcción de planteles escolares; es importante destacar el papel que la SICT ha desempeñado en la reconstrucción de caminos y comunidades afectadas por los fenómenos naturales.

En un mensaje por el 135 Aniversario de la SICT, Esteva Medina destacó que “el camino no sólo nos lleva a un lugar, sino también nos transforma; el camino es destino cuando cada paso representa progreso, diálogo y esperanza compartida”.

Asimismo, reconoció por su legado a quienes nos precedieron y dijo que ahora nos corresponde construir, reafirmar, consolidar y transformar para los que vienen después de nosotros.

“Que estos 135 años sigan dando ruta de encuentro, desarrollo y transformación para México. Larga vida a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gracias a las trabajadoras y trabajadores que integran este gran equipo, esta gran familia”, concluyó el titular de la SICT.

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JVR