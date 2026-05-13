Reducción del déficit en 2025, muestra el compromiso del Gobierno federal por tener finanzas sostenibles: SHCP

El Gobierno federal busca que tanto inversionistas, analistas, organismos internacionales y personas en general sepan que se tiene un compromiso sólido para tener finanzas sostenibles y la reducción del déficit fiscal en 1.5 puntos porcentuales en 2025, al pasar de 5.8 por ciento a 4.3 por ciento, fue muestra de ello; además, México fue uno de los pocos países que logró este cambio, señaló Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Queremos que la comunidad de inversionistas, analistas, organismos financieros internacionales y la población en general sepan el compromiso que tiene el Gobierno federal para con la convergencia de nuestros resultados fiscales rumbo a una sostenibilidad de largo plazo. Pocas economías, si acaso alguna, logró el año pasado lo que logramos en México de reducir el déficit fiscal de 5.8 a 4.3 por ciento”, indicó durante su participación en el foro Construyendo oportunidades… Crecimiento económico con equidad.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

El funcionario federal sostuvo que la reducción que se logró no ocurría en décadas y que también se muestra en la trayectoria estable de los pasivos públicos respecto del Producto Interno Bruto (PIB).

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“Destacaría algunos aspectos… Que las fuentes de financiamiento del sector público son sobre todo internas: inversionistas institucionales, inversionistas mexicanos, inversionistas en moneda doméstica y el financiamiento de fuentes externas es complementaria de las necesidades de inversión”, agregó.

Añadió que de 2025 a 2026 hubo un ajuste importante de la deuda como porcentaje del PIB, es decir, 1.5 puntos porcentuales por la “revisión en la base del Producto Interno Bruto de las cuentas nacionales del Inegi, que es una revisión a la serie histórica, lo cual provocó que haya habido un salto discreto en las métricas, en las estadísticas de un aumento, pero una cifra de 54.2 que es con lo que esperamos este cerrar la cuenta pública en el 2026”.

Asimismo, indicó que las ocho agencias calificadoras que revisan la trayectoria de la deuda del país, han determinado que México conserva el grado de inversión, por la convergencia del déficit; no obstante; sostuvo que luego de que Standard & Poor’s (S&P) mantuvo la calificación en triple B, pero cambió la perspectiva a negativa, “estamos convencidos de que el conjunto de acciones que estamos haciendo será suficiente para convencerlos de regresar la perspectiva hacia su nivel original”.

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MSL