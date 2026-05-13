Senado de EU aprueba a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal

El Senado de Estados Unidos confirmó este martes a Kevin Warsh para un mandato de 14 años como gobernador de la Reserva Federal, lo que supone un paso importante hacia su sucesión de Jerome Powell como próximo presidente del banco central estadunidense.

La votación fue de 51-45, con un único demócrata, John Fetterman, quien emitió su voto con la mayoría republicana.

El Senado estadunidense inició el proceso de confirmación del mandato simultáneo de cuatro años de Kevin Warsh como presidente de la Fed, celebrando tan pronto como el miércoles una denominada votación de clausura que iniciará la cuenta atrás para su aprobación en el cargo de liderazgo. El mandato de Powell como presidente finaliza el viernes.

Abogado, financiero y exgobernador de la Fed, Kevin Warsh —de 56 años y originario de Nueva York— ya había ocupado ese cargo, pero dejó su puesto anticipadamente en 2011 por diferencias con las políticas del banco central.

Kevin Warsh regresa a la Fed en momentos en que la institución enfrenta presiones sin precedentes por parte del presidente Donald Trump, quien criticó duramente a Powell por no bajar las tasas de interés con rapidez.

La inflación anual de Estados Unidos en abril se ubica en 3.8 por ciento, su nivel más alto desde 2023.

El nuevo gobernador se ha mostrado favorable a reducir los tipos de interés, pese a que el aumento de los precios ha superado el objetivo a largo plazo de inflación de la Fed de 2 por ciento. El mercado laboral también ha dado señales de debilidad.

¿Quién es Kevin Warsh?

Kevin Warsh es un reconocido financiero con vasta experiencia en la política estadounidense. Como remarcó el propio Trump en su publicación en Truth, a sus 35 años se convirtió en “el gobernador más joven de la Reserva Federal”.

Kevin Warsh se formó como licenciado en Políticas Públicas, con énfasis en economía y estadística, por la Universidad de Stanford, en 1992. Posteriormente, se doctoró en Derecho por la Universidad de Harvard, en 1995.

Antes de dedicarse a la política, trabajó en la multinacional financiera Morgan Stanley, donde ascendió a Vicepresidente y Director Ejecutivo en el departamento de Fusiones y Adquisiciones (M&A).

Sin embargo, su cargo más relevante llegó cuando, durante la administración de George W. Bush (2000 - 2009) sirvió como Asistente Especial del Presidente para Política Económica y Secretario Ejecutivo del Consejo Económico Nacional.

Es decir, fue un enlace entre la Casa Blanca y los reguladores financieros.

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FGR