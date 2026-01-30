¿Quién es Kevin Warsh, nominado por Donald Trump para la presidencia de la Fed? | PERFIL

PERFIL y trayectoria de Kevin Warsh, nominado por Trump para dirigir la Fed.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa con su presión sobre la Reserva Federal, a la cual ha criticado duramente por su negativa a bajar las tasas de interés. Ahora, en un nuevo capítulo de esta tensión, el mandatario nominó a un cercano, Kevin Warsh, para dirigir la institución.

A través de una publicación en su red social Truth, el presidente Donald Trump anunció la nominación de Warsh, a quien, dijo, “conozco desde hace mucho tiempo”.

Kevin Warsh, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

“No tengo ninguna duda de que pasará a la historia como uno de los GRANDES presidentes de la Reserva Federal, quizá el mejor”, escribió Trump sobre su nominación, que aún debe ser ratificada por el Senado.

Pero, ¿quién es Kevin Warsh y cuál es su trayectoria? ¿Qué lo hizo idóneo para obtener la nominación de Trump en medio de tensiones con la Fed? Te explicamos.

¿Quién es y cuál es la trayectoria de Kevin Warsh, nominado por Trump para la Fed?

Kevin Maxwell Warsh es un reconocido financiero con vasta experiencia en la política estadounidense. Como remarcó el propio Trump en su publicación en Truth, a sus 35 años se convirtió en “el gobernador más joven de la Reserva Federal”.

Warsh se formó como licenciado en Políticas Públicas, con énfasis en economía y estadística, por la Universidad de Stanford, en 1992. Posteriormente, se doctoró en Derecho por la Universidad de Harvard, en 1995.

Antes de dedicarse a la política, trabajó en la multinacional financiera Morgan Stanley, donde ascendió a Vicepresidente y Director Ejecutivo en el departamento de Fusiones y Adquisiciones (M&A).

Kevin Warsh, exmiembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

Sin embargo, su cargo más relevante llegó cuando, durante la administración de George W. Bush (2000 - 2009) sirvió como Asistente Especial del Presidente para Política Económica y Secretario Ejecutivo del Consejo Económico Nacional.

Es decir, fue un enlace entre la Casa Blanca y los reguladores financieros.

Kevin elaboró un Informe Independiente para el Banco de Inglaterra, en el que propuso reformas en la conducción de la política monetaria en el Reino Unido. El Parlamento adoptó las recomendaciones del informe. Donald Trump, presidente de Estados Unidos



Posteriormente, en 2006, a los 35 años de edad, Kevin Warsh se convirtió en la persona más joven en ser nombrado dentro de la Junta de Gobernadores de la Fed.

En este cargo, Warsh fue una pieza central de la Fed durante la crisis financiera de 2008, pues actuó como su principal emisario ante los bancos de Wall Street y el G-20.

Warsh podría llegar al cargo con un interés renovado en el impacto de la inteligencia artificial en la economía global, así como en el rol del Bitcoin como un potencial “depósito de valor sostenible”.

