Trump nomina a Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal

Kevin Warsh, exmiembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, en fotografía de archivo.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció la nominación de Kevin Warsh, exmiembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, para encabezar la Fed, una vez que concluya en mayo el mandato de Jerome Powell.

Trump afirmó que Warsh es el “candidato ideal” para dirigir la Reserva Federal, en un contexto en el que el mandatario ha intensificado sus críticas al banco central por no reducir las tasas de interés con mayor rapidez.

No tengo ninguna duda de que pasará a la historia como uno de los GRANDES presidentes de la Reserva Federal, quizá el mejor Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en Truth Social



Sin embargo, el nombramiento aún debe ser ratificado por el Senado.

¿Quién es y cuál es la trayectoria de Kevin Warsh?

Warsh, de 55 años, formó parte de la junta de gobernadores de la Fed entre 2006 y 2011, periodo en el que participó en la respuesta del banco central a la crisis financiera global de 2008-2009.

Posteriormente, mantuvo una presencia pública constante como analista y académico, además de desempeñarse como investigador en la Hoover Institution y profesor visitante en la Universidad de Stanford.

Kevin Warsh, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

El anuncio se produce tras un proceso de selección prolongado y inusualmente público, en el que también fueron considerados otros funcionarios y asesores cercanos al presidente.

Durante ese periodo, Warsh expresó de forma reiterada la necesidad de un “cambio de régimen” en la política monetaria y criticó la gestión reciente del balance de la Fed, así como algunas de sus prioridades institucionales.

Trump insiste en que Fed debe bajar tasas de interés

Al respecto, Trump ha insistido en que la política monetaria debería orientarse hacia tasas de interés más bajas, con el objetivo de reducir los costos de endeudamiento del gobierno federal y estimular sectores como el inmobiliario.

Actualmente, la tasa de referencia se ubica en un rango de 3.50% a 3.75%, luego de que la Fed realizara tres recortes a lo largo de 2025 y mantuviera los tipos sin cambios en enero.

Por otro lado, analistas citados por medios internacionales señalan que la nominación de Warsh podría intensificar el debate sobre la independencia del banco central, una característica que históricamente ha sido considerada fundamental para la estabilidad financiera.

En meses recientes, Trump ha impulsado investigaciones y movimientos legales que han puesto bajo presión a miembros de la actual dirección de la Fed.

Con información de Reuters y Associated Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am