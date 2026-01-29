Trump firma orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que le venden petróleo a Cuba.

También a quien suministre crudo a la Isla

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a los bienes de países que le venden o suministran petróleo a Cuba, la medida se realizó con la intención de proteger la seguridad nacional de Estados Unidos del régimen cubano.

“Hoy, el presidente Donald J. Trump firmó una Orden Ejecutiva declarando una emergencia nacional y estableciendo un proceso para imponer aranceles a los bienes de los países que venden o de otra manera suministran petróleo a Cuba, protegiendo la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos de las acciones y políticas malignas del régimen cubano”, señaló una hoja informativa de la Casa Blanca.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, fueron elegidos para implementar el sistema arancelario y las medidas relacionadas.

En la ornen firmada por Donald Trump, se advirtió que si Cuba o los países afectados toman medidas significativas para abordar la amenaza, Estados Unidos puede modificar la orden.

Entre los países que dieron petróleo a Cuba en 2025 se encontraron los siguientes:

México

Rusia

Venezuela

Argelia

México se convirtió el año pasado en el mayor proveedor de crudo a Cuba, con la cobertura de 44% de las importaciones de petróleo en Cuba.

Los envíos de México aumentaron significativamente desde 2023–2024; sin embargo, este 2026 se interrumpieron unos días. Posteriormente se reanudaron con la justificación de ser “ayuda humanitaria”.

Venezuela interrumpió el envió de barriles a la Isla después de la captura de su expresidente, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero del 2026.

En tanto, Rusia se colocó como un proveedor esporádico o secundario en años recientes.

Más temprano, se informó que Cuba enfrenta una crisis energética. En primer lugar, se estimó que las reservas de crudo solo cubren un máximo de 20 días, tras el corte al suministro venezolano. En segundo lugar, presentó un déficit de 1.765 MW, con lo que se prevén apagones en más de la mitad del país.

JVR