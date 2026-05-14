Puente Nichupté, una obra segura: SICT

La obra Vehicular Nichupté, la cual fue inaugurada el pasado 3 de mayo, es una “segura y estable”, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), luego de que circulara información en redes sociales sobre presuntos “apuntalamientos de emergencia”.

La infraestructura, erigida en Cancún, Quintana Roo, es una obra segura y estable, diseñada conforme a criterios de ingeniería especializados para las condiciones geológicas de la región y, las estructuras metálicas visibles en la zona cercana al entronque Kukulcán forman parte del proyecto, aseguró la dependencia.

A través de un comunicado, la SICT refirió que, debido a las características del subsuelo kárstico, entre los claros 213 y 221; es decir, la distancia entre los apoyos estructurales, el proyectista incorporó pilas de cimentación y cabezales metálicos de acero estructural de alta resistencia, para distribución más eficiente de las cargas hacia el estrato de soporte, para una operación sin desplazamientos de los apoyos.

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Previo a su apertura, el Puente Vehicular Nichupté fue sometido a pruebas de carga estáticas y dinámicas, incluyendo maniobras de frenado, impacto controlado y circulación de vehículos pesados, con resultados satisfactorios y sin registrarse deformaciones fuera de los parámetros previstos en el diseño.

“La SICT mantiene diariamente un monitoreo topográfico mediante supervisión especializada para verificar constantemente el comportamiento estructural de la obra. La SICT reitera que la seguridad de los usuarios es prioridad en todas las etapas de construcción y operación de esta infraestructura estratégica “, destacó.