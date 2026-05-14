Acuerdo con UE da preferencia a exportaciones

MÉXICO Y LA UNIÓN Europea (UE) firmarán la próxima semana el Acuerdo Comercial Interino (ACI) que permitirá que las exportaciones nacionales tengan acceso preferencial a un mercado de 450 millones de consumidores europeos y se incrementen hasta 50 por ciento hacia 2030, en un contexto de un nuevo orden económico mundial y la política arancelaria de Estados Unidos.

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía (SE) y Maroš Šefčovič, comisario europeo de Comercio, firmarán el ACI, el cual entrará en vigor de manera inmediata, lo que permitirá que las pequeñas, medianas y grandes empresas tengan acceso a un mercado libre de aranceles que incluye a los 27 países miembros de la UE.

El Tip: Con el acuerdo, el sector automotriz podrá colocar componentes en Stuttgart o Turín, ante cualquier alza arancelaria en otra parte del mundo, aseguró Marcelo Ebrard.

El titular de la SE destacó que con este nuevo acuerdo comercial se busca incrementar las exportaciones mexicanas hasta un 50 por ciento hacia 2030, es decir, pasar de 23.8 mil millones de dólares a 36.1 mil millones de dólares. En donde se les dará prioridad a 12 productos con mayor participación de mercado, de los cuales, seis son de manufactura y el resto agrícolas y hay otros 17 con potencial de crecimiento.

“El campo y el sector agroindustrial mexicanos son los grandes ganadores. El ACI generará un boom de las exportaciones agropecuarias mexicanas. Entrarán sin arancel o en mejores condiciones arancelarias a Europa, y con los más altos estándares sanitarios y fitosanitarios, que permiten tener un valor agregado frente a otros competidores”, añadió Ebrard Casaubón.

Acentuó que el acuerdo incluye la actualización sobre reglas de origen que impulsará a los sectores industriales químico, farmacéutico, eléctrico, cosmético y plástico; además, habrá normativas sobre comercio digital y facilitación aduanera y habrá una simplificación de procedimientos administrativos que usarán tecnologías de la información y comunicaciones.