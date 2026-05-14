Prevén un esquema de revisión anual en T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, sostuvo que no prevé que la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) finalice el 1 de julio y que es probable que haya reuniones no concluyentes en los próximos 10 años; por su parte, la American Chamber of Commerce (AmCham) dijo que los avances de México en seguridad, migración y la eliminación de algunas barreras no arancelarias acercan un escenario en el que el acuerdo sea extendido este año.

“¿Cuál sería el mundo más rápido? Llegas, haces reuniones y de repente el 1 de julio decimos se extiende 16 años, perfecto, ya nos vamos todos a trabajar. Es el mundo ideal. No creo que vaya a suceder, porque escuché ayer a Jamieson Greer decir que eso no va a pasar… Probablemente nos vayamos a revisiones que no son concluyentes en los próximos 10 años, sino que tienes que estar discutiendo, no sé si cada año o algo así”, indicó durante su participación en el foro Construyendo oportunidades… Crecimiento económico con equidad.

El Dato: la revisión para la continuidad del T-MEC hacia 2042, o su cese en 2036 con revisiones anuales, iniciará formalmente el 1 de julio.

Ebrard Casaubón dijo que, ante un escenario de esa magnitud, se apuesta por reducir la incertidumbre, no se puede “estar discutiendo por todo, pero no preveo un escenario de cierre muy pronto”.

No obstante, la AmCham consideró que México ha tenido avances relevantes en temas que para Estados Unidos son importantes, como lo es migración y seguridad y también en la eliminación de barreras comerciales no arancelarias y en ese sentido, estas acciones acercan a un escenario donde la revisión del T-MEC sea positiva y se extienda 16 años más en 2026.

“Consideramos que cada vez nos estamos acercando más a un escenario en donde la revisión tenga un resultado positivo de extender el acuerdo 16 años más, este mismo año. Creemos y vemos que se han quitado de la mesa muchos de los temas que a principio de año estaban ahí, que son las barreras no arancelarias, también no sólo los temas económicos, sino los temas de seguridad y de migración”, destacó Pedro Casas Alatriste, director general de la AmCham México.

DE LOS MÁS BENEFICIADOS ı Foto: Especial

El representante empresarial añadió que el reciente anuncio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reactivar la inversión y profundizar la integración de la región de Norteamérica fue positivo; además, los cambios realizados para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya no pueda auditar múltiples veces a una sola empresa o la facilitación comercial a través de una ventanilla única y los avances de digitalización en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) son importantes para que el T-MEC permanezca.

Incluso, el hecho de que el gobierno estadounidense sacó a México del reporte 301 o Priority Watch List por emprender acciones que protegen la propiedad intelectual es otro avance en la eliminación de barreras no arancelarias.

Sostuvo que, al día de hoy, la contención de migración y fentanilo en la frontera no está resuelta, pero sí hay un progreso significativo; además, en dos años de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se han extraditado más de 90 capos y líderes del crimen organizado hacia Estados Unidos y se han hecho importantes decomisos de narcóticos y la destrucción de narcolaboratorios.