Inaugura Club de Golf México nueva área de juego corto junto a la golfista Gaby López

El Club de Golf México inauguró su nueva área de juego corto, un espacio diseñado para elevar la experiencia de práctica y perfeccionamiento técnico de los jugadores, consolidando así una nueva etapa en la evolución de uno de los clubes con mayor tradición y prestigio del país.

La inauguración contó con la presencia especial de Gaby López, una de las máximas referentes del golf mexicano a nivel internacional y jugadora de la LPGA, quien acompañó el acto protocolario y quien realizó la primera práctica en este nuevo espacio pensado para fortalecer uno de los aspectos más precisos y estratégicos del golf, el juego corto.

“Hoy reafirmamos que el Club de Golf México siempre está modernizándose y actualizándose, por ello, inauguramos esta área de práctica de juego corto, manteniendo los estándares competitivos que nos caracterizan”, destacó Ignacio Ruíz, Presidente del Club de Administración de Golf México, durante la ceremonia inaugural.

El nuevo espacio representa una inversión de más de 1.5 millones de pesos y fue desarrollado durante un periodo de tres meses y medio sobre una extensión de 2,600 metros cuadrados, integrando tecnología especializada y acabados de alto rendimiento para ofrecer condiciones competitivas de primer nivel.

“Estoy muy emocionada, primero por el aniversario 75 de Club de Golf México, es el club que me vió nacer y crecer desde que era una niña y también estoy feliz de que tengan un área de práctica de juego corto, es algo que yo no tuve de chiquita, y que tengan estas instalaciones para que las niñas y niños puedan desarrollarse es muy bueno”, comentó Gaby López.

Entre las características más destacadas se encuentran un sistema de riego totalmente automatizado y computarizado, red de drenaje especializada, trampa de arena con tecnología de capa de caucho y más de 200 toneladas de arena sílica utilizadas para garantizar una superficie de máxima calidad .

El proyecto forma parte de la visión del Club de Golf México por mantenerse como un referente nacional e internacional, preservando al mismo tiempo el entorno natural que lo distingue desde su fundación.

El Club de Golf México es reconocido por su diseño histórico, su comunidad golfística y su legado dentro del deporte nacional e internacional. A lo largo de su historia ha sido sede de importantes competencias a nivel internacional y múltiples ediciones del Abierto Mexicano de Golf.

Actualmente, el club alberga más de 10 mil árboles y cerca de 70 héctareas de césped, consolidándose también como uno de los espacios verdes más representativos de la capital.

Con esta nueva área de juego corto, el Club de Golf México reafirma su compromiso con la modernización de sus instalaciones, el crecimiento del golf en México y la creación de espacios que integren deporte, comunidad y estilo de vida.

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FGR