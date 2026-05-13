Pemex confirma muerte de empleado afectado por incendio en refinería de Salina Cruz

Un trabajador que resultó herido en la refinería del puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, falleció el martes por la noche, informó este miércoles Petróleos Mexicanos (Pemex).
Un incendio registrado el lunes en la refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, dejó al menos seis personas lesionadas.
“Con profundo pesar, la institución confirma el fallecimiento de uno de los empleados mientras recibía atención médica especializada durante su traslado al Hospital Central Sur de Alta Especialidad en la Ciudad de México”, se informó en un comunicado publicado en redes
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La Empresa Pública del Estado, continuó, extendió sus más sentidas condolencias y manifiesta su total solidaridad con familiares y amigos ante esta lamentable pérdida. Asimismo, Pemex brindará a los deudos todo el apoyo necesario conforme a los protocolos de asistencia institucionales.
“Respecto al resto del personal afectado, la institución garantiza la continuidad de la atención médica en unidades de alta especialidad y centros hospitalarios locales. La condición de salud de cada trabajador cuenta con monitoreo permanente por parte de los servicios médicos para asegurar su cuidado integral”.
Pemex informó la noche del lunes que el incidente ocurrió en la torre de enfriamiento TE-05 de la Planta Hidros 2. Por separado, el coordinador estatal de Protección Civil, Manuel Maza Sánchez, precisó que el incendio comenzó alrededor de la 20:30 horas.
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FGR