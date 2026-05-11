Controlan incendio en refinería de Salina Cruz, Oaxaca; reportan seis personas lesionadas

Un incendio registrado este lunes en la refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime", ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, dejó al menos seis personas lesionadas, informó Petróleos Mexicanos (Pemex).

Sin ofrecer más detalles, la petrolera indicó que el incidente ocurrió en la torre de enfriamiento de la Planta Hidros 2. Por separado, el coordinador estatal de Protección Civil, Manuel Maza Sánchez, precisó que el incendio comenzó alrededor de la 20:30 horas.

#Pemex informa que se controló un incendio en la torre de enfriamiento de la Planta Hidros 2 al interior de la Refinería de Salina Cruz. Personal especializado se encuentran en el área para su atención y evaluación.



Hasta el momento se tiene el registro de 6 personas lesionadas… — Petróleos Mexicanos (@Pemex) May 12, 2026

En entrevista con N+ Foro, detalló que el fuego se habría originado durante trabajos de soldadura, debido a que no se drenó por completo el combustible del área, lo que provocó una explosión.

“En este lugar hubo una explosión y posteriormente un incendio, de los trabajos que estaban realizando. Nos dicen que muy probablemente no se había drenado todo el combustible que se tenía en la planta de enfriamiento y que eso pudo haber provocado este siniestro“, explicó.

Videos difundidos en redes sociales muestran las llamas a la distancia, así como una columna de humo que se elevaba sobre el cielo del puerto de Salina Cruz.

💥🚨 Explosión en refinería de Salina Cruz, Oaxaca provoca pánico entre habitantes



Esta noche alrededor de las 20:40 horas, la planta de enfriamiento Hidros 2 en la refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime" en Salina Cruz Oaxaca tuvo una explosión en una de las torres, lo que ha… pic.twitter.com/Esu8etF1VE — Político MX (@politicomx) May 12, 2026

Heridos fueron trasladados y se encuentran estables

De acuerdo con el coordinador estatal de Protección Civil, seis personas sufrieron quemadura: tres son trabajadores de Pemex y las otras tres pertenecen a una empresa contratista.

El gobierno de Oaxaca confirmó el balance y precisó que dos de las víctimas son mujeres trabajadoras de la petrolera. Todas fueron trasladadas a un hospital y se encuentran estables.

Maza Sánchez agregó que bomberos de Pemex, en coordinación con personal de Protección Civil estatal y municipal, lograron controlar el incendio en aproximadamente 20 minutos, además de descartar afectaciones en colonias aledañas.

“Ya se ha hecho un recorrido, tanto con personal de Protección Civil municipal como personal de Protección Civil estatal y también de las policías estatales y municipales y no tenemos reporte de daños colaterales en las colonias perimetrales de esta refinería", señaló.

En el mismo sentido, el gobierno estatal informó que se realizaron recorridos en viviendas cercanas “para evaluar su situación estructural y emitir recomendaciones de seguridad”.

Tras controlar el incendio y descartar riesgos adicionales, Pemex permitió el reingreso de los trabajadores que habían sido evacuados de la refinería, agregó Maza Sánchez.

COMUNICADO OFICIAL | 11 DE MAYO DE 2026 pic.twitter.com/AwVeVekj2a — Gobierno de Oaxaca (@GobOax) May 12, 2026

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cehr