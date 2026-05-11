Evelyn Salgado prioriza seguridad y diálogo en comunidades de la Montaña Baja de Chilapa.

En el marco de la Coordinación para la Construcción de la Paz, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, instruyó mantener presencia institucional y diálogo permanente con autoridades comunitarias en la región de la Montaña Baja, con el objetivo de fortalecer la estabilidad y la tranquilidad de las familias.

La mandataria dijo que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Estatal y organismos de derechos humanos, se atiende, de manera integral, a la población, luego de los hechos registrados en esta zona, privilegiando siempre el diálogo, la legalidad y la protección de las y los ciudadanos.

“Seguiremos fortaleciendo la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y manteniendo abiertos los canales de comunicación para preservar la estabilidad y el bienestar de las familias guerrerenses“, afirmó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al encabezar la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz donde se dio seguimiento a la atención de los pueblos indígenas de la Montaña Baja de Guerrero.

A través de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, mantenemos presencia institucional y diálogo permanente con autoridades comunitarias en la región de la Montaña baja de nuestra entidad, con el objetivo de fortalecer la estabilidad y la tranquilidad de las… pic.twitter.com/ZUycqNHPvz — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) May 11, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR