Con atención integral

Evelyn Salgado prioriza seguridad y diálogo en comunidades de la Montaña Baja de Chilapa

La gobernadora de Guerrero instruyó mantener presencia institucional y diálogo permanente con autoridades comunitarias en la región de la Montaña Baja

Evelyn Salgado prioriza seguridad y diálogo en comunidades de la Montaña Baja de Chilapa.
Evelyn Salgado prioriza seguridad y diálogo en comunidades de la Montaña Baja de Chilapa. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

En el marco de la Coordinación para la Construcción de la Paz, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, instruyó mantener presencia institucional y diálogo permanente con autoridades comunitarias en la región de la Montaña Baja, con el objetivo de fortalecer la estabilidad y la tranquilidad de las familias.

La mandataria dijo que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Estatal y organismos de derechos humanos, se atiende, de manera integral, a la población, luego de los hechos registrados en esta zona, privilegiando siempre el diálogo, la legalidad y la protección de las y los ciudadanos.

“Seguiremos fortaleciendo la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y manteniendo abiertos los canales de comunicación para preservar la estabilidad y el bienestar de las familias guerrerenses“, afirmó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al encabezar la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz donde se dio seguimiento a la atención de los pueblos indígenas de la Montaña Baja de Guerrero.

TE RECOMENDAMOS:
Conoce a Martha Elba Dávila Pérez, magistrada detenida en la Feria de San Marcos.
Está en el centro de la polémica

¿Quién es Martha Elba Dávila Pérez, magistrada detenida en la Feria de San Marcos?

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Incendio en refinería de Salina Cruz, Oaxaca.
Trabajadores de Pemex, entre heridos

Controlan incendio en refinería de Salina Cruz, Oaxaca; reportan seis personas lesionadas


Google Reviews