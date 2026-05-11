¿Quién es Martha Elba Dávila Pérez, magistrada detenida en la Feria de San Marcos?

Conoce a Martha Elba Dávila Pérez, magistrada detenida en la Feria de San Marcos.

Está en el centro de la polémica

Una magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes fue colocada en el centro de la polémica, después de que fue arrestada durante la Feria de San Marcos.

Se trata de la magistrada Martha Elba Dávila Pérez, quien presuntamente se negó a pagar su consumo en un establecimiento de Aguascalientes.

De acuerdo con los reportes, la magistrada se encontraba en estado inconveniente por el alto consumo de alcohol.

La detención de Dávila Pérez ocurrió en presencia de su esposo Alejandro Jorge García Gómez, actual director de Monitoreo e Indicadores del gobierno estatal. El funcionario también fue llevado en una patrulla.

El hecho en el que se vio involucrada quedó grabado en video, mismo que fue publicado en las redes sociales, donde la mujer recibió varias críticas por su forma de actuar y el cargo que ostenta.

En el material, se pudo observar cómo la funcionaria se identifica como magistrada, mientras policías municipales la rodean y colocan esposas, previo a ser trasladarla en una patrulla.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido alguna postura o información tras la detención de la magistrada Martha Elba Dávila Pérez.

¿Quién disciplina a la disciplina? 🏛️ Martha Elba Dávila Pérez, magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes —órgano encargado de vigilar la conducta de los jueces—, fue detenida en la Feria de San Marcos. ¿La razón? Un presunto altercado tras negarse a pagar… pic.twitter.com/GrqN8msVCS — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 11, 2026

¿Quién es Martha Elba Dávila Pérez, magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes?

Martha Elba Dávila Pérez actualmente forma parte del Tribunal de Disciplina Judicial del estado de Aguascalientes, un órgano especializado que tiene como responsabilidad principal revisar, investigar y resolver posibles faltas administrativas cometidas por integrantes del Poder Judicial estatal.

Antes de incorporarse a este importante tribunal disciplinario, Martha Elba Dávila Pérez desempeñó una magistratura en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes.

En septiembre de 2023, fue designada como magistrada por el Congreso local, en un proceso que involucró la evaluación de su perfil profesional, experiencia y méritos académicos.

Posteriormente, con la entrada en vigor de la reforma judicial estatal, se integró al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, donde su experiencia previa como magistrada le permite aportar una visión profunda y equilibrada en los procesos de evaluación y sanción.

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JVR