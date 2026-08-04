Mejoran expectativa del PIB e inflación para 2026

En julio, 42 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero subieron a 1.20 por ciento su expectativa del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del año, luego de que un mes antes fuera de 1.10 por ciento. Además, el pronóstico de inflación tuvo una revisión a la baja y se ubicó en 4.0 por ciento frente a un 4.20 por ciento previo, indicó el Banco de México (Banxico).

De acuerdo con la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado del Banxico, la mediana para el PIB en 2026 tuvo un alza 0.10 puntos porcentuales; para 2027, se mantuvo sin variación respecto del pronóstico anterior y se ubicó en 1.80 por ciento; para 2028 también se registró un incremento al pasar de 1.90 por ciento en junio a 2.0 por ciento en julio. Mientras que el promedio de los próximos 10 años, se revisó a la baja, al pasar de 1.85 por ciento a 1.83 por ciento.

Además, las respuestas de los especialistas también contemplan pronósticos de la variación trimestral del PIB: respecto al segundo trimestre del año en curso, en julio se tuvo un alza al pasar de 1.28 por ciento en junio a 1.44 por ciento; para el tercer trimestre se mantuvo sin cambios en 1.49 por ciento y para los últimos tres meses de 2026, un incremento ligero al pasar de 2.18 por ciento a 1.29 por ciento.

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Por su parte, la expectativa de la inflación general al cierre del año registró un cambio a la baja de 0.20 puntos porcentuales, y para la subyacente también disminuyó al pasar de 4.18 por ciento en junio a 4.0 por ciento en el séptimo mes.

Para el cierre de 2027, la inflación general se situaría en 3.84 por ciento según la última encuesta de julio, una baja marginal respecto de la de julio cuando la colocaron en 3.85 por ciento; y sobre la subyacente, bajó de 3.80 a 3.87 por ciento.

La expectativa 2026 para el tipo de cambio se mantiene en 17.88 pesos por dólar, pero para 2027 se reduce al pasar de 18.50 a 18.45 pesos por dólar.