Trump reprende al CEO de Chevron

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a instar a las empresas petroleras a que bajen los precios de la gasolina para los consumidores estadounidenses, y reprendió al presidente ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, por no reconocer los esfuerzos de su Gobierno para ayudar al sector petrolero.

Trump reprendió a Wirth por no reconocer —en una entrevista televisiva— que su Gobierno ha ayudado a las empresas petroleras, entre otras cosas creando un mercado en Venezuela.

El Tip: La caída del crudo se vio agravada por una decisión de la OPEP+, de elevar las cuotas de producción.

“¡Lo único que convenientemente se le olvidó mencionar es que, sin la genialidad, la visión de futuro, la fuerza y la estabilidad de la Administración TRUMP, la Industria Petrolera y nuestro propio País estarían MUERTOS!”, escribió Trump en una publicación en las redes sociales.

“Por ejemplo, echaron a Mike y a Chevron de Venezuela, ¡pero ahora han vuelto, mucho más grandes y fuertes que nunca, esperando hacer una fortuna!”, agregó. “Lo mismo ocurre con otras empresas petroleras… ¡y bajen los precios del petróleo para los consumidores (¡minoristas!), YA!”, afirmó Trump en su plataforma Truth Social.

El aumento de los precios de la gasolina y la preocupación por el costo de la vida suponen un riesgo político para el Partido Republicano de Trump de cara a las elecciones de mitad de legislatura de noviembre, en las que corre el riesgo de perder su mayoría en la Cámara de Representantes y, posiblemente, su control del Senado.

Los precios mundiales del petróleo se desplomaron después de que Trump canceló un “ataque masivo” previsto contra Irán durante el fin de semana, pero los precios en las gasolineras no siguen necesariamente esa tendencia.

Los resultados de la semana pasada de Exxon Mobil, Chevron, Valero Energy y Marathon Petroleum pusieron de relieve el impulso que recibieron las petroleras estadounidenses gracias al aumento de los precios del crudo y de los márgenes de refino tras el conflicto con Irán.

Valero registró su mayor beneficio trimestral desde la crisis energética de 2022 provocada por la invasión rusa de Ucrania, mientras que Chevron obtuvo sus mejores resultados trimestrales en seis años.