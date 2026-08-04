Remesas aumentan 4.2%; en junio, envíos por 5 mil 472 millones de dólares

Los ingresos por remesas que llegaron a México en junio ascendieron a cinco mil 472 millones de dólares, un incremento de 4.2 por ciento en su comparación anual impulsado por un aumento en el número de operaciones y por el monto promedio.

Durante el primer semestre del año, el país recibió 30 mil 759 millones de dólares, un alza de 3.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2025; no obstante, analistas señalaron que en pesos mexicanos el valor de los envíos se deteriora.

El Dato: En junio, la FinCEN, en coordinación con el Servicio de Impuestos Internos, emitió una alerta para señalar tipologías de riesgo asociadas a personas no documentadas.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), en el mes de referencia los ingresos por remesas crecieron, debido a que el número de envíos se ubicó en 12 millones 972 mil, un incremento de 0.4 por ciento, respecto al año pasado, mientras que el monto promedio fue de 422 dólares, 16 dólares más que un año antes.

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Con el crecimiento de junio, los envíos de los connacionales sumaron cinco meses seguidos con crecimientos: febrero, 1.1 por ciento; marzo, 6.0 por ciento; abril, 3.7 por ciento; y mayo 3.8 por ciento; no obstante, “al considerar el efecto del tipo de cambio y descontar la inflación, en términos reales, los hogares receptores de remesas recibieron en junio 8.3 por ciento menos recursos que los percibidos un año antes”, indicó el Análisis de Migración y Remesas de BBVA México.

2.0 por ciento creció la llegada de remesas a Chihuahua

Pese a que los ingresos por remesas en el sexto mes del año crecieron a tasa anual, en la comparación mensual frente a mayo el monto cayó 2.4 por ciento, por un número de operaciones menor, aunque el envío promedio sí fue mayor por 18 dólares.

En el acumulado del primer semestre, arribaron 30 mil 759 millones de dólares; no obstante, el número de remesas descendió, ya que en el periodo de referencia actual fueron 75 millones 971 mil operaciones frente a 77 millones 385 mil en 2025; es decir, mil 414 transacciones menos. En el caso del monto promedio, éste se incrementó 5.0 por ciento, al pasar de 386 dólares en 2025 a 405 dólares en 2026.

2 mil 618.6 mdd recibió Michoacán en el primer semestre

El área de Estudios Económicos de BBVA México sostuvo que en el primer semestre del año, Guanajuato fue el principal estado receptor de los envíos, con dos mil 705 millones de dólares; seguido de Michoacán, Jalisco, Ciudad de México y el Estado de México.

Además, la mayoría de las entidades incrementaron a tasa anual su flujo anual de remesas, Ciudad de México con 27.3 por ciento; Quintana Roo, 12.6 por ciento; Sinaloa, 8.6 por ciento; y Baja California, 7.3 por ciento, “por el contrario, Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Querétaro y Tabasco fueron las únicas entidades que presentaron caídas respecto al mismo periodo de 2025”, puntualizó.

Los ingresos por remesas en los primeros seis meses del año son la segunda cifra más alta, sólo se ubican por debajo del mismo periodo de 2024 cuando el flujo se ubicó en 31 mil 412.45 millones de dólares.

Por su parte, en junio, las remesas enviadas al exterior desde México fueron de 107 millones de dólares, una contracción de 5.4 por ciento, pese al aumento en el número de operaciones de 5.4 por ciento; no obstante, el monto promedio sí descendió 10.2 por ciento, en esta ocasión se ubicó en 426 dólares frente a 475 dólares un año antes.

“El valor acumulado de los egresos por remesas durante el lapso enero – junio de 2026 fue de 627 millones de dólares, cifra mayor que la de 588 millones de dólares reportada en igual periodo de 2025 y que significó un crecimiento anual de 6.7 por ciento”, indicó el Banxico.

Con los datos anteriores, en junio del año en curso el superávit de la cuenta de remesas respecto del resto del mundo alcanzó los cinco mil 365 millones de dólares y fue mayor a los cinco mil 141 millones de dólares del mismo mes de 2025. Mientras que, en el primer semestre, el saldo fue de 30 mil 132 mdd, cifra superior a la de 29 mil mdd en igual periodo del año pasado.

El área de Análisis Económico Financiero de Banco Base refirió que los principales riesgos a la baja para las remesas en el futuro son la debilidad del empleo en Estados Unidos; más deportaciones y medidas que pueden ser implementadas por la administración Trump para restringir el envío de dinero desde el país vecino.

“En junio, de acuerdo con la encuesta de los hogares, el número de empleados de origen mexicano se ubicó en 18.742 millones, registrando una pérdida de 422 mil empleos en lo que va del año, la peor cifra, para un periodo igual, desde 2020”.

Cifra que es comparable con los tres años anteriores, en donde en el primer semestre se crearon 374 mil empleos en promedio para personas mexicanas y sólo el año pasado, en los primeros meses de la administración Trump fueron 314 mil puestos de trabajo, “lo anterior se debe en parte a la cautela por la política de deportaciones del gobierno en turno”.

Asimismo, ante el temor de la población a ser deportada, algunas personas sin documentos migratorios en regla evitan salir a trabajar o realizan otras actividades.

El análisis sostuvo que el 19 de mayo Donald Trump firmó una orden ejecutiva para restringir el envío de remesas desde ese país, de entrar en vigor en agosto, las remesas podrían aumentar temporalmente, pero después se tendría una caída.

“Dado que las remesas representan alrededor de 3.40 por ciento del PIB y 5.0 por ciento del consumo, si la medida aplica desde septiembre y los migrantes no encuentran otra forma de envío de remesas, el impacto estimado sería de 0.23 puntos porcentuales sobre el PIB de 2026, reduciendo el crecimiento esperado de 1.0 por ciento a 0.77 por ciento”, puntualizó.