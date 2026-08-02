Pemex concluye cierre del Pozo Krem-1 en Las Choapas; continúan acciones de restauración

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que concluyó el cierre del Pozo Krem-1 luego de de trabajos técnicos especializados y el despliegue de equipos de control en Las Choapas, Veracruz.

Al concluir con la etapa principal de atención a la contingencia, la petrolera dará continuidad al programa de saneamiento ambiental, de compensación y reparación de daños, en coordinación con las autoridades y a través del diálogo permanente con las comunidades.

Pemex brindará atención médica y servicios odontológicos para más de 45 comunidades, con el despliegue de sus Unidades Médicas Móviles. Asimismo, avanza en el proyecto de construcción de la Casa de Salud en el ejido Benito Juárez y el equipamiento de las unidades de salud de los ejidos El Remolino y Linda Vista.

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Por otra parte, Pemex entregó mobiliario escolar nuevo a las escuelas de Las Choapas, y concluirá “en breve” la ingeniería del proyecto de pavimentación con asfalto en caliente de 26 kilómetros del camino que comunica a los ejidos Río Playas y El Remolino.

Al mismo tiempo, la petrolera ha donado combustible y entregado mil toneladas de concreto para el mejoramiento de caminos rurales en el municipio de Las Choapas , así como una unidad de desazolve tipo Vactor y una pipa de 10 mil litros.

🔖 Tarjeta Informativa | Pemex concluye cierre del Pozo Krem-1 e intensifica acciones de restauración y apoyo social en Las Choapas.

🔗 https://t.co/c6tsouHBz9 pic.twitter.com/f6bizyNtno — Petróleos Mexicanos (@Pemex) August 2, 2026

Mantiene despliegue de brigadas del Programa de Atención de Afectaciones

Brigadas del Programa de Atención de Afectaciones continúan en campo para la integración de expedientes y el mapeo de daños, a fin de brindar una respuesta ordenada a cada caso.

“Con estas acciones, Petróleos Mexicanos reafirma su compromiso de trabajar en estrecha coordinación con las autoridades y las comunidades para garantizar la seguridad de la población y la protección del medio ambiente”, destacó la petrolera.

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cehr