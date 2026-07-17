Pemex avanza en cierre de pozo Krem-1; apoya a vecinos en Las Choapas

Personal de ingeniería de Petróleos Mexicanos agiliza las maniobras de acoplamiento de las líneas de alta presión en el área rural.

Vecinos de Las Choapas, Veracruz, pueden esperar el cierre definitivo del pozo Krem-1 en los próximos días. Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que ya instala un nuevo sistema de válvulas y tuberías para detener el flujo, asegurando que no se han detectado niveles críticos de gases ni condiciones de riesgo en la zona. La prioridad es la seguridad y el bienestar de las comunidades.

Los esfuerzos técnicos de Pemex se concentran en el taponamiento definitivo del pozo. El nuevo sistema de válvulas y tuberías ya está en el sitio, listo para ser instalado y así detener el flujo que actualmente emana del pozo. Se estima que estas actividades concluirán en los próximos días, marcando el fin de la contingencia.

Zona alrededor del pozo Krem-1 permanece bajo vigilancia

La zona alrededor del pozo Krem-1 permanece bajo vigilancia constante. Equipos especializados monitorean la presencia de gases y la explosividad, confirmando que el flujo actual consiste principalmente en agua salada en fase líquida y vapor, sin representar un peligro inminente para los habitantes.

Pemex ha establecido una comunicación fluida con los representantes de las comunidades cercanas. En coordinación con autoridades municipales y estatales, se brinda atención continua en materia de salud, seguridad ambiental e infraestructura vial.

Como parte de este compromiso, Unidades Médicas Móviles de Pemex recorren las comunidades del municipio de Las Choapas. Hasta la fecha, 42 localidades han recibido servicios de medicina general y odontología, así como estudios clínicos como electrocardiogramas, rayos X, químicas sanguíneas y biometrías hemáticas, entre otros.

Adicionalmente, se mantienen instaladas barreras en los arroyos aledaños para contener y recuperar los hidrocarburos que pudieran estar presentes, asegurando su adecuada disposición y minimizando cualquier impacto ambiental.

🔖 Tarjeta Informativas | Pemex continúa atendiendo contingencia en el Pozo Krem-1 pic.twitter.com/gwKpSizGly — Petróleos Mexicanos (@Pemex) July 18, 2026

Petróleos Mexicanos reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar de las poblaciones en las regiones donde opera. La empresa redobla sus esfuerzos para finalizar esta contingencia y continuará brindando atención permanente en campo a los habitantes de Las Choapas.

Este tipo de incidentes, aunque aislados, subrayan la complejidad de las operaciones petroleras y la importancia de protocolos de respuesta rápida. Pemex, como pilar energético de México, mantiene una presencia constante en diversas comunidades del país, lo que implica una responsabilidad continua en la gestión de sus operaciones y la atención a sus vecinos.

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JVR