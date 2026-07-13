Detrás de los 4,800 mdp de Pemex

Mientras Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos, enfrenta un proceso judicial en prisión preventiva por violencia familiar, su gestión al frente de la paraestatal sigue arrojando sombras que las autoridades no pueden, ni deben, pasar por alto.

La más reciente es un contrato por hasta 4 mil 838 millones de pesos adjudicado sin licitación, para el arrendamiento de vehículos de seguridad. Y detrás de esa millonaria asignación, las piezas de un rompecabezas corporativo comienzan a encajar de manera inquietante. Una denuncia presentada los primeros días de julio ante autoridades federales, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Omar Reyes Colmenares, el SAT, de Antonio Martínez Dagnino, la Fiscalía General de la República (FGR), de Ernestina Godoy, y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de Aureliano Hernández Palacios, documenta con precisión quirúrgica las coincidencias entre representantes legales, antiguos socios, domicilios corporativos y participaciones en otros procedimientos de contratación pública para exponer que existen grupos empresariales que ejercen control sobre las compañías participantes y que hubo relaciones no reveladas durante el procedimiento de excepción.

Lo que está en juego es saber si esas conexiones fueron transparentadas cuando debían serlo, si generaban conflictos de interés o si existían estructuras de control distintas de las que formalmente aparecen inscritas en el Registro Público de Comercio. El expediente revela datos importantes. Por un lado, una de las empresas beneficiadas, Impulsa Tu Ganancia, S.A.P.I. de C.V., opera desde un despacho en Metepec, Estado de México, que no tiene identificación alguna. El directorio del edificio ni siquiera la menciona; en su lugar, la placa refiere al Grupo Inmobiliario Green Land, propiedad de Paulina Pliego Hernández, presunta hermana del dueño de la empresa contratista, Alberto Pliego Hernández. No hay personal, no hay operación visible, sólo un espacio compartido que alberga a una compañía que recibirá millones de pesos anuales.

La madeja se enreda aún más. La denuncia apunta a que Impulsa Tu Ganancia ha participado en otros procesos con Time 2 Lease, una empresa que estaría ligada al poderoso grupo Surman (Surman México, Gutiérrez Motors y Desértica Motors). Asimismo, se rastrean antecedentes de su representante legal, Lorena Montserrat Martínez Aguilar, en sociedades vinculadas con la familia Mena Palacios, dueña de CA Soluciones Financieras y Continental Automotriz. Coincidencias que huelen a una red de intereses perfectamente orquestada para aprovechar los huecos legales de la contratación directa. No menos grave es la conexión que se tiende hacia el sector público. El documento presentado ante la FGR y la UIF solicita investigar si Alberto Pliego Hernández, José Alejandro Reyes Zeind y Kora Naama Conchas Burelo, dueños en el papel de las empresas ganadoras, se presentan ante dependencias federales como cercanos a Carlos Alberto Ulloa Pérez, director general de la paraestatal Birmex. Si existe algún vínculo personal, patrimonial o de negocios entre este servidor público y los contratistas, estaríamos ante un conflicto de interés.

La justificación de Pemex para evitar la licitación fue la “seguridad nacional” y la protección de instalaciones estratégicas. Sin embargo, es imperativo que la UIF, el SAT, la ASF y la FGR actúen con celeridad y no permitan que este caso se archive en el cajón del olvido. La historia judicial de Víctor Rodríguez Padilla ya es un bochorno. Pero lo que realmente definirá su paso por el servicio público no será su proceso personal, sino el esclarecimiento de si, desde la silla más alta de Pemex, se permitió que 4,800 millones de pesos terminen en manos de empresas fantasma y redes de intereses ocultos.

Estampillas con huella. La riqueza natural de México encontró un nuevo escaparate, esto con Correos de México, bajo la dirección de Violeta Abreu González, quien presentó una nueva serie filatélica que pone en primer plano la biodiversidad del país y reconoce el trabajo de quienes dedican sus esfuerzos a proteger la flora y la fauna. Esta primera emisión comprende 2 millones 700 mil timbres, con 300 mil piezas por cada uno de los nueve diseños y da el banderazo con estampillas inspiradas en especies emblemáticas y ecosistemas de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. En este proyecto fue clave la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), encabezada por Pedro Álvarez Icaza Longoria, cuya colaboración permitió seleccionar las especies representativas de cada entidad. Más que una emisión postal, la serie busca mostrar la diversidad del país.

Voz en off. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha impuesto una multa de 42 millones 849 mil 95 pesos a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) que encabeza Mikel Arriola, por incumplir la legislación en materia de protección de datos personales en el tratamiento de la información recopilada mediante el sistema FAN ID. La autoridad determinó que la FMF no informó adecuadamente a los aficionados que las fotografías recabadas para generar el FAN ID constituían datos personales sensibles y tampoco obtuvo el consentimiento expreso y por escrito que exige la ley para su tratamiento, al utilizar únicamente una casilla de aceptación en un sitio web sin mecanismos de autenticación que acreditaran de manera indudable la voluntad del titular. Además, concluyó que la Federación incumplió con los principios de responsabilidad y licitud en el tratamiento de los datos personales. Eso sí, la Federación cuenta con los medios de defensa previstos en la legislación para impugnar la resolución...