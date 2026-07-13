• Autogol de la Femexfut

Ironías aparte, nos comentan, la que resulta que terminó perdiendo el control al intentar imponerlo en los estadios a través del FAN ID fue la Federación Mexicana de Futbol. Y es que el organismo, a cargo de Mikel Arriola, quiso conocer rostro, nombre y datos biométricos de cada aficionado, quesque para tener más control: el sistema nació, nos recuerdan, con la promesa de cerrar el paso a la violencia, pero, nos hacen ver, abrió de par en par la puerta a otro problema: el del manejo de información sensible, que ya le pasó factura. Ayer, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que le impuso una multa por incumplir la ley que asciende a los 42 millones 849 mil 95 pesos. En esencia, la organización deportiva, que convirtió a la tribuna en sospechosa, terminó sancionada. Y sí, mientras exigía a miles de aficionados mostrar la cara para entrar al estadio, acabó perdiendo la suya ante la autoridad. Esta vez el VAR del Gobierno funcionó sin margen de error, nos dicen, porque identificó al infractor y le sacó tarjeta roja.

• La dueña del país

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Vaya polémica la que armó la dirigente estatal de Morena en Colima, con unas declaraciones que han sido vistas por muchos como una respuesta radical a quienes tienen opiniones críticas sobre sus autoridades. “Todo aquel que no esté feliz en este país, debería de retirarse de este país, este país es maravilloso, es grandioso”, refirió Mitzuko Márquez. Nos dicen que la morenista iba más o menos bien en su conferencia, plegándose a los argumentos oficiales para demandar al FBI que explique sobre el caso de la extracción de El Mayo Zambada; se había lanzado contra las campañas que, dicen, emprende la ultraderecha internacional contra Morena, además de llamar a que empresarios y medios de comunicación cierren filas con el Gobierno. Pero pues a la dirigente guinda de plano le pareció correcto convocar a los no felices a emigrar a otro lado, casi casi como si ella fuera la dueña, se señaló en las benditas redes. Así que si a alguien algo le disgusta, dice Mitzuko que va pa’fuera. Uf.

• Grecia en operativos

Con la novedad de que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, estará acompañando operativos de seguridad que se realizan en su municipio. “Esto lo vamos a hacer conforme también la fuerza de la policía vaya creciendo; va a ir aumentando también y con las corporaciones que nos están reforzando como municipio que es la Guardia Nacional y el Ejército, pues vamos a trabajar en conjunto con ellos”, refirió la cabeza más visible del llamado Movimiento del Sombrero. Le preguntaron, por cierto, sobre su presencia en dichos operativos pues es sabido que su esposo —asesinado en noviembre pasado— solía encabezarlos. Respondió: “No va a haber otro Carlos Manzo, yo lo he dicho y lo he dejado claro, cada quien tiene su esencia. (Pero) Desde nuestra comodidad en nuestra casa no vamos a poder hacer muchas cosas, entonces si hay algo que yo pueda hacer con mi presencia, con mi tiempo, con el equipo de seguridad que me acompañe, lo vamos a hacer con mucho gusto”. Ahí el dato.

• Que 4 veces intentó hablar con AMLO

Sigue dando de qué hablar el caso de El Mayo Zambada, y el que no se ha querido quedar atrás en la presentación de argumentos ha sido el exembajador Ken Salazar, a quien la semana pasada el Gobierno cuestionó si había mentido sobre la realización de la acción que permitió la captura del líder histórico del Cártel de Sinaloa. Ha dado cuenta Salazar, de acuerdo con una entrevista que le realizaron para N+, que cuatro veces intentó comunicarse con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar del tema. “Luego de una breve llamada con funcionarios estadounidenses, redacté un mensaje para AMLO. Él tenía que entender que los Estados Unidos no tenía conocimiento previo de este secuestro”, leyó del libro de su autoría próximo a salir a la venta. Además del primer mensaje, refirió, mandó otro redactado con el entonces fiscal Merrick Garlan, tampoco obtuvo respuesta. “Intenté de nuevo el siguiente día”, aseguró Ken y refirió no haber tenido respuesta. Igual con dos comunicaciones más. La idea fue siempre la de decir que no eran de EU ni el piloto ni el avión ni el operativo. ¿Qué tal?

• Raspones de ida y vuelta

La que no deja pasar una es Ariadna Montiel, nos comentan. Y es que rápido respondió la presidenta de Morena a un posicionamiento del Partido Acción Nacional y su dirigente, Jorge Romero, en el que aseguran que el Gobierno federal prepara el regreso de Rocha Moya. A consideración del líder del panismo “la reciente reaparición del gobernador con licencia no ocurrió después de una resolución judicial o del esclarecimiento de los graves señalamientos formulados en su contra…, sino bajo una narrativa de protección construida desde el oficialismo”. De ahí que considere posible un retorno a la actividad política del político sinaloense. Ah, pero de inmediato Montiel reviró y recordó el episodio de la fuga de El Chapo Guzmán en el sexenio de Vicente Fox y el hecho de que “ni él ni Felipe Calderón movieron un dedo para capturarlo”. Mencionó que Genaro García Luna era cómplice del capo y que incluso una “pareja sentimental” de Guzmán fuera postulada por el albiazul a diputada. Están fuertes los trancazos entre líderes partidistas, nos comentan.

• Diputados solidarios con Venezuela, sólo 5

Así que en la Cámara de Diputados, la solidaridad con Venezuela fue mayoritariamente de dientes para afuera. Y es que resulta que muy pocos legisladores —sólo cinco de 500— se sumaron a la donación de productos para las familias damnificadas por los dos terremotos que sacudieron a ese país el pasado 24 de junio y que hasta el momento han dejado más de cuatro mil muertos y a miles de personas sin hogar. El viernes pasado el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ricardo Monreal, apareció en un video recorriendo el centro de acopio que se abrió en las instalaciones de la Cámara Baja y dio cuenta de la triste cifra de legisladores que sí ayudaron. “Quiero agradecerles a los trabajadores, fundamentalmente, también a los administrativos, incluso a algunos proveedores, gracias por su apoyo. Fuimos muy pocos los diputados que aportamos, pero estoy seguro que en la siguiente etapa serán más. Los que no lo hicieron los convoco a que lo hagan, porque es una causa noble”. Tsss.