Raspones de ida y vuelta

La que no deja pasar una es Ariadna Montiel, nos comentan. Y es que rápido respondió la presidenta de Morena a un posicionamiento del Partido Acción Nacional y su dirigente, Jorge Romero, en el que aseguran que el Gobierno federal prepara el regreso de Rocha Moya. A consideración del líder del panismo “la reciente reaparición del gobernador con licencia no ocurrió después de una resolución judicial o del esclarecimiento de los graves señalamientos formulados en su contra…, sino bajo una narrativa de protección construida desde el oficialismo”. De ahí que considere posible un retorno a la actividad política del político sinaloense. Ah, pero de inmediato Montiel reviró y recordó el episodio de la fuga de El Chapo Guzmán en el sexenio de Vicente Fox y el hecho de que “ni él ni Felipe Calderón movieron un dedo para capturarlo”. Mencionó que Genaro García Luna era cómplice del capo y que incluso una “pareja sentimental” de Guzmán fuera postulada por el albiazul a diputada. Están fuertes los trancazos entre líderes partidistas, nos comentan.