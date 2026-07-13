Diputados solidarios con Venezuela, sólo 5

Así que en la Cámara de Diputados, la solidaridad con Venezuela fue mayoritariamente de dientes para afuera. Y es que resulta que muy pocos legisladores —sólo cinco de 500— se sumaron a la donación de productos para las familias damnificadas por los dos terremotos que sacudieron a ese país el pasado 24 de junio y que hasta el momento han dejado más de cuatro mil muertos y a miles de personas sin hogar. El viernes pasado el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ricardo Monreal, apareció en un video recorriendo el centro de acopio que se abrió en las instalaciones de la Cámara Baja y dio cuenta de la triste cifra de legisladores que sí ayudaron. “Quiero agradecerles a los trabajadores, fundamentalmente, también a los administrativos, incluso a algunos proveedores, gracias por su apoyo. Fuimos muy pocos los diputados que aportamos, pero estoy seguro que en la siguiente etapa serán más. Los que no lo hicieron los convoco a que lo hagan, porque es una causa noble”. Tsss.

TE RECOMENDAMOS: Pega a 15 mil empleos Guerra interna del CDS deja afectaciones por mil mdd