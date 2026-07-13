La dueña del país

Vaya polémica la que armó la dirigente estatal de Morena en Colima, con unas declaraciones que han sido vistas por muchos como una respuesta radical a quienes tienen opiniones críticas sobre sus autoridades. “Todo aquel que no esté feliz en este país, debería de retirarse de este país, este país es maravilloso, es grandioso”, refirió Mitzuko Márquez. Nos dicen que la morenista iba más o menos bien en su conferencia, plegándose a los argumentos oficiales para demandar al FBI que explique sobre el caso de la extracción de El Mayo Zambada; se había lanzado contra las campañas que, dicen, emprende la ultraderecha internacional contra Morena, además de llamar a que empresarios y medios de comunicación cierren filas con el Gobierno. Pero pues a la dirigente guinda de plano le pareció correcto convocar a los no felices a emigrar a otro lado, casi casi como si ella fuera la dueña, se señaló en las benditas redes. Así que si a alguien algo le disgusta, dice Mitzuko que va pa’fuera. Uf.