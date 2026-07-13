Que 4 veces intentó hablar con AMLO

Sigue dando de qué hablar el caso de El Mayo Zambada, y el que no se ha querido quedar atrás en la presentación de argumentos ha sido el exembajador Ken Salazar, a quien la semana pasada el Gobierno cuestionó si había mentido sobre la realización de la acción que permitió la captura del líder histórico del Cártel de Sinaloa. Ha dado cuenta Salazar, de acuerdo con una entrevista que le realizaron para N+, que cuatro veces intentó comunicarse con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar del tema. “Luego de una breve llamada con funcionarios estadounidenses, redacté un mensaje para AMLO. Él tenía que entender que los Estados Unidos no tenía conocimiento previo de este secuestro”, leyó del libro de su autoría próximo a salir a la venta. Además del primer mensaje, refirió, mandó otro redactado con el entonces fiscal Merrick Garlan, tampoco obtuvo respuesta. “Intenté de nuevo el siguiente día”, aseguró Ken y refirió no haber tenido respuesta. Igual con dos comunicaciones más. La idea fue siempre la de decir que no eran de EU ni el piloto ni el avión ni el operativo. ¿Qué tal?