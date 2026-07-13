Grecia en operativos

Con la novedad de que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, estará acompañando operativos de seguridad que se realizan en su municipio. “Esto lo vamos a hacer conforme también la fuerza de la policía vaya creciendo; va a ir aumentando también y con las corporaciones que nos están reforzando como municipio que es la Guardia Nacional y el Ejército, pues vamos a trabajar en conjunto con ellos”, refirió la cabeza más visible del llamado Movimiento del Sombrero. Le preguntaron, por cierto, sobre su presencia en dichos operativos pues es sabido que su esposo —asesinado en noviembre pasado— solía encabezarlos. Respondió: “No va a haber otro Carlos Manzo, yo lo he dicho y lo he dejado claro, cada quien tiene su esencia. (Pero) Desde nuestra comodidad en nuestra casa no vamos a poder hacer muchas cosas, entonces si hay algo que yo pueda hacer con mi presencia, con mi tiempo, con el equipo de seguridad que me acompañe, lo vamos a hacer con mucho gusto”. Ahí el dato.