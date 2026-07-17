Precios del diésel en México: ¿Qué gasolineras no respetan el acuerdo?

Miles de transportistas y automovilistas en México se benefician de la estabilidad en el precio del diésel, gracias a un acuerdo voluntario que ya suma a 8,481 estaciones de servicio en todo el país. Esta cifra representa el 83% del sector, un avance significativo para mantener los costos bajo control.

La medida ha logrado que el precio nacional del diésel se mantenga por debajo de los $27 pesos por litro.

En las zonas fronterizas, el beneficio es aún mayor, con precios inferiores a los $25.39 pesos por litro, impulsado por la tasa del 8% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en esas regiones.

Sin embargo, 1,721 estaciones de servicio continúan vendiendo este combustible a precios considerablemente más altos que el promedio del mercado.

Piden sumarse al esfuerzo

El Gobierno de México hizo un llamado a estos establecimientos para que se unan al compromiso, buscando proteger la economía de las familias y negocios mexicanos.

Para lograr esta estabilización, se mantienen activos diversos mecanismos coordinados. Uno de ellos es la aplicación constante de estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), una herramienta clave para mitigar el impacto de las fluctuaciones internacionales.

Adicionalmente, se trabaja de cerca con la Asociación de Bancos de México y la de Sociedades Emisoras de Vales, A.C., para reducir las comisiones que se cobran por los pagos realizados con tarjetas bancarias, vales y otros medios electrónicos. Esta iniciativa busca disminuir los costos operativos para las gasolineras y, en consecuencia, para los consumidores.

Petróleos Mexicanos (Pemex) también juega un papel fundamental, respaldando el acuerdo al ofertar combustibles a precios competitivos. Además, está incorporando más gasolineras a su esquema de transporte de última milla, lo que optimiza los costos de flete desde sus Terminales de Almacenamiento y Despacho.

La seguridad y la logística son pilares constantes de esta estrategia. Se refuerza continuamente la vigilancia en estaciones de servicio y carreteras para garantizar un suministro ininterrumpido y seguro, optimizando las cadenas logísticas en todo el territorio nacional.

¿Qué gasolineras no respetan el acuerdo del diésel?

El Gobierno de México ha reiterado su compromiso de fortalecer la vigilancia del mercado de combustibles.

El objetivo es asegurar una competencia justa entre los proveedores y salvaguardar el bienestar económico de todas y todos los mexicanos.

Para conocer el listado detallado de las estaciones que aún no cumplen con este compromiso, se puede consultar aquí.