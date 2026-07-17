Identifican a proveedor de lechuga que provoca ‘diarrea explosiva’; descartan bloqueo a exportaciones mexicanas

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos vincularon el brote de ciclosporiasis, que produce diarrea explosiva, a lechuga iceberg servida en restaurantes de comida rápida de la cadena Taco Bell, además, esta investigación es dirigida al proveedor del insumo procesado y no es vinculante al producto ni al campo mexicano, indicó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

La Administración de Alimentos y Medicamento estadounidense (FDA, por sus siglas en inglés), en trabajo conjunto con el proveedor identificado, incrementó la inspección fronteriza de la lechuga iceberg (también llamada crujiente o bola), con la capacidad de restringir el acceso mediante “import alerts” o detención sin examen físico a proveedores específicos; sin embargo, la GCMA detalló que esto no implica un cierre total de frontera a este producto.

Lo anterior toma relevancia ya que la lechuga investigada como fuente del brote fue trazada comercialmente a México, “pero la información disponible no permite concluir que todos los casos nacionales provengan de México, que la contaminación haya ocurrido en el campo mexicano, que la producción estadounidense o canadiense esté descartada como posible fuente, ni que las exportaciones mexicanas de lechuga estén suspendidas”, especificó el grupo consultor en un comunicado.

Producción de lechuga en la entidad. ı Foto: Especial.

Además, durante el primer semestre de este año, las exportaciones mexicanas de lechuga tipo iceberg o bola hacia los Estados Unidos fue de 55 mil toneladas, lo que representó 48 millones de dólares, por lo que la GCMA consideró oportuno que la FDA publique el nombre del proveedor, productor y empacadora, así como región y fechas de cosechas.

Esto, para evitar afectaciones a la totalidad de la cadena de exportación de este producto, agregó el grupo, y solicitó la adición de“una aclaración expresa de que la medida no aplica a toda la lechuga mexicana”, puesto que “el foco es un producto y un eslabón concretos de la cadena, no una categoría ni el conjunto de la producción de un país”, refirió la GCMA.

Con cierre al 17 de julio, el grupo consultor indicó que la FDA enumeró mil 644 casos de personas contagiadas y 94 hospitalizaciones por ciclosporiasis, aunque sin contabilizar ninguna muerte; quienes se encuentran infectados con este parásito intestinal muestran síntomas como diarrea acuosa, pérdida de apetito y peso, cólicos, náusea y fatiga.

NIVEL DE RIESGO MEDIO

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Siname) en conjunto con el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave), colocaron este jueves en nivel amarillo o medio el nivel riego para viajar a Estados Unidos derivado del brote multiestatal de ciclosporiasis, confirmados en 34 estados.

Entre las entidades que las autoridades epidemiológicas de México apuntaron con brotes importantes se encuentra Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental, estados ubicados en la zona medio oeste de Estados Unidos y que contabilizan más de 400 casos.

Con información de Víctor Valencia

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MSL