Ciclosporiasis: ¿Qué es, qué enfermedades produce, y cuál es el tratamiento?

Recientemente se registraron cientos de casos de ciclosporiasis en Estados Unidos en personas de entre 5 y 88 años de edad, y de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), no se han reportado fallecimientos.

El CDC precisó que desde el 1 de mayo y hasta el corte del 9 de julio del 2026 existen 843 casos de ciclosporiasis que fueron reportados en Estados Unidos, de los cuales 86 requirieron de hospitalización.

Apuntaron que; en comparación con el mismo periodo del 2025, se registró un aumento de casos de ciclosporiasis durante las últimas dos semanas, y se espera que los casos continúen aumentando.

Además de los casos confirmados, se tiene “conocimiento de más de mil 500 casos que requieren un análisis adicional para confirmar que se trata de ciclosporiasis adquirida en el país.”, por lo que tanto los organismos estatales como los federales se encuentran realizando investigaciones.

Mapa de casos de ciclosporiasis adquiridos en Estados Unidos ı Foto: Captura de pantalla

¿Qué es la ciclosporiasis?

La ciclosporiasis es la enfermedad intestinal producida por el parásito Cyclospora cayetanensis o Cyclospora, y este afecta directamente a las personas que hayan consumido alimentos o agua que tenga este parásito, de acuerdo con la CDC.

Esta bacteria afecta directamente infectando el intestino delgado, por lo que las enfermedades o síntomas que produce son los siguientes:

Diarrea líquida, frecuente e incluso explosiva que aparece y desaparece

Perdida de apetito

Náuseas

Vómito

Exceso de gases

Hinchazón

Calambres estomacales

Pérdida de peso

Fiebre

Dolor de cabeza

Cansancio

Dolor muscular o sensación de cuerpo cortado

PUBLIC HEALTH ALERT: Cyclospora is spreading in multiple states.



This isn’t just a stomach ache. Cyclospora is a parasite that can make you seriously sick after eating contaminated food or drinking contaminated water.



Learn more at https://t.co/eI3Z1uPv59 pic.twitter.com/OPVa4bWd9w — New Orleans Health Department (@nolahealthdept) July 10, 2026

Las personas que corren mayor riesgo son aquellas que realicen viajes a regiones tropicales en donde esta bacteria sea endémica, pues regularmente se adquiere por medio de alimentos y agua contaminada con heces fecales.

Para prevenir la ciclosporiasis es necesario evitar consumir agua o alimentos contaminados, lavarse las manos antes y después de preparar alimentos o comer, desinfectar frutas y verduras y refrigerarlas adecuadamente.

El tratamiento para la ciclosporiasis debe ser prescrito por un profesional de la salud, pues los medicamentos indicados para esta enfermedad son antibióticos, y estos se encuentran disponibles únicamente bajo receta médica.

Es recomendable tratar a tiempo la ciclosporiasis, pues los síntomas de esta podrían durar hasta un mes o más; además de un tratamiento con antibióticos, se debe tomar reposo e ingerir abundantes líquidos para evitar la deshidratación.

Follow CDC guidance and reduce your risk of Cyclosporiasis: https://t.co/zTd6n8wiPK pic.twitter.com/daFOSzSQmA — Louisiana Department of Health (@LADeptHealth) July 11, 2026

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