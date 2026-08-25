‘Una mujer me tocó’ vs ‘Un hombre me tocó’: ¿Por qué las respuestas de Google causan polémica?

La tendencia actual en redes sociales que se ha vuelto viral es distinta a lo que estamos acostumbrados, pues en esta ocasión los bailes y los audios fueron reemplazados por una búsqueda en Google.

Posiblemente te has topado con videos en los que te sugieren realizar una búsqueda específica en la barra de la red social en la que te encuentres para recrear lo que te aparece, pero en esta ocasión es distinto.

Recientemente algunos creadores de contenido han sugerido a los internautas realizar distintos tipos de búsqueda en Google, como la frase “Estoy sola con...” acompañado de una nacionalidad o característica de una persona.

Pero estas búsquedas no se reducen únicamente a las nacionalidades o características de personas, pues incluso se han realizado búsquedas colocando el género masculino y femenino.

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‘Una mujer me tocó’ vs ‘Un hombre me tocó’

Al ingresar la frase “Un hombre me tocó”, la IA de Google arroja una respuesta sobre el consentimiento en este tipo de situaciones y sugiere líneas de ayuda para las mujeres disponibles en tu localidad.

“Si esto ocurrió sin tu consentimiento o estás en una situación de peligro, busca un lugar seguro y comunícate de inmediato con las líneas de apoyo” sugiere la IA de Google con la búsqueda.

Además, pregunta al usuario si se encuentra en un lugar seguro al momento de realizar la búsqueda, y si es necesario que reciba información sobre cómo emitir una denuncia o recibir ayuda psicológica.

Un hombre me tocó ı Foto: Captura de pantalla

Al ingresar la frase “Una mujer me tocó”, la IA de Google arroja una respuesta sobre lenguaje corporal y la posible relación que esto podría tener con la atracción física o la confianza de la persona.

“Que una mujer te toque suele ser una señal de interés, confianza o atracción, dependiento del contexto de la situación” sugiere la IA de Google con la búsqueda del género femenino.

Adicionalmente sugiere que en caso de que la mujer te toque el brazo, la espalda o el hombro de manera sutil y sin una razón, esto significa que busca crear una cercanía física, lo que podría sugerir un interés romántico.

De acuerdo con la IA de Google, en caso de que no exista un interés romántico el contacto físico de una mujer puede indicar que esta se siente cómoda, segura y relajada en tu compañía.

Una mujer me tocó ı Foto: Captura de pantalla

Este tipo de búsquedas han causado controversias en redes sociales, pues a los usuarios les llama la atención que la IA genere respuestas conforme el género que se le coloque sin indicar que hay una situación de riesgo de por medio.

Incluso algunos han compertido el resultado de las búsquedas en vivo, asegurando que la Inteligencia Artificial de Google tiene respuestas con cierta inclinación hacia el fenimismo.

“Si una mujer grita a un hombre ‘pobrecita está cansada’, si un hombre le grita a una mujer todo los números para recibir ayuda. Que de hecho ojo yo estoy de este lado, ningún hombre le tiene que gritar a una mujer y lo mismo al revés... En esto se ha tranformado el progresismo, las feministas. Hasta la IA, es una verguenza esto”, refiere un creador de contenido.

Feminismo en IA de Google pic.twitter.com/Cgfl2R4SkN — Mate con Mote (@MateconMote) August 22, 2026

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