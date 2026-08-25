Las tendencias de redes sociales son muy distintas cada cierto tiempo, pues estas incluso pueden incluir búsquedas en los navegadores de las mismas o en Google para observar qué es lo que sale a cada usuario.

En los útlimos días se ha viralizado una nueva tendencia en redes sociales, pues ahora se sugiere a los usuarios que realicen una búsqueda en Google que inicie con la frase “estoy sola con...” seguido de una nacionalidad de una persona.

Esta búsqueda se ha viralizado tanto que los internautas han experimentado con distintas nacionalidades, características e incluso géneros, en espera de las respuestas que arroja la Inteligencia Artificial de Google.

Google lanzó un nuevo modelo de IA.

Sin keynote. Sin evento. Sin aviso.



Y en silencio acaba de convertirse en la referencia para programar con IA en 2026.



Esto es Gemini 3.7 Flash 👇 pic.twitter.com/z4IDcaXTW6 — Francisco García (@Fran_actua) August 24, 2026

Google: Estoy sola con un moro

Al ingresar en la barra de búsqueda de Google “Estoy sola con un moro” y dar clic en modo IA, este arroja opciones de emergencia para las personas que se sienten en una situación de peligro o amenaza.

“Si te encuentras en una situación de emergencia, peligro o te sientes amenazada, la prioridad absoluta es tu seguridad. Por favor, sigue estos pasos de inmediato si sientes que corres riesgo” responde la IA.

Adicionalmente brinda números de emergencias para que puedas contctarte con las autoridades, recomienda buscan un lugar seguro, contactar a alguien de confianza y enviar tu ubicación en tiempo real.

El término “moro” se ha utilizado para describir distintas características de las personas en algunos momentos de la historia, como lo son aquellas que son originarias de la región de África que tiene frontera con España.

Estoy sola con un moro ı Foto: Captura de pantalla

Además, este término también se emplea para referirse a las personas que profesan la religión islámica, así como para nombrar a quienes son musulmanes, o incluso para señalar a un caballo o yegua de pelo negro.

También se utiliza el término moro como adjetivo para los niños o personas que no han sido bautizadas, o para referirse a una persona mulata, de tez oscura, cabello negro lacio y facciones finas.

La palabra moro se puede utilizar como adjetivo para describir a un hombre celoso y posesivo que tiene a su pareja dominada, de acuerdo con la Real Academia Española.

La palabra moro proviene del latín Maurus ‘mauritano’, y este del griego Μαῦρος Maûros; propiamente ‘oscuro’, por alusión al color de su piel.

Un hombre gritándole “¡moro, a vender pañuelos al semáforo!” junto a un niño que posiblemente sea su hijo de 6 años diciéndole “mono, me cago en tu madre”



A esta gente hay que sacarla de los estadios de manera permanente pic.twitter.com/BGKWTpzJaN — ceciarmy (@ceciarmy) October 27, 2024

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.