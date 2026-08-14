En redes sociales, especialmente en TikTok, se ha vuelto tendencia la expresión “farmear aura”, un término que nació en 2023 y que hoy se popularizó al hacerse batallas presenciales en Brasil y otros países de Latinoamérica.

Descubre en La Razón de México de qué se trata esta curiosa actividad que combina el mundo físico y el digital.

‘Farmear Aura’: ¿Cuál es el significado, el origen y de dónde viene esta frase de Internet?

Primero debes saber que “Farmear” proviene del mundo gamer y significa repetir acciones para acumular recursos o puntos. En este caso, el recurso es el “aura”, entendido como la vibra o presencia que alguien transmite.

De modo que Farmear aura es hacer cosas que sumen respeto, estilo o confianza, como caminar con elegancia o imitando a un avatar de algún videojuego, salir airoso de una situación difícil o tener una actitud que impacte a quienes presencian la “batalla” entre jóvenes. Por el contrario, perder aura ocurre cuando alguien queda en ridículo o expuesto en público.

En esta situación, se actúa como si estuvieras en un videojuego, donde debes actuar de cierta forma para obtener puntos.

El concepto de aura como energía especial no es nuevo; aparece en el anime (Dragon Ball, Hunter x Hunter) y en juegos de rol. Sin embargo, su uso moderno como “moneda social” surgió en comunidades de basketball y gaming en EU en 2023, pero se viralizó en 2024 gracias a TikTok.

En Argentina, por ejemplo, el streamer La Cobra (Lautaro Del Campo) ayudó a difundir el concepto pues suele reaccionar a videos de jugadores y situaciones con “+1000 de aura” o “-5000 de aura”, es decir, que tiene “poder” o “flow”, como lo conozcas, según tu edad.

Por otra parte, en Brasil, grupos de jóvenes comenzaron a organizar batallas de aura en plazas públicas, donde los participantes compiten con bailes, poses y gestos para demostrar quién proyecta más carisma. Estos eventos ya se replican en países como Bolivia, México y Argentina.

En resumen, farmear aura es parecido a una batalla de rap pero, en lugar de versos y rimas, se lanzan gestos y bailes populares retomados de redes sociales y videojuegos.

Puedes leer: