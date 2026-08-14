¿Quién es Junior Honorato, influencer que se volvió viral por su físico tras ser detenido por tráfico de drogas?

El arresto de Junior Honorato por un caso de presunto narcotráfico en Brasil hizo que el joven se convirtiera en tendencia internacional cuando las imágenes de su traslado por las autoridades comenzaron a circular en redes sociales.
Su físico atlético y apariencia llamaron la atención de millones de usuarios, quienes compartieron fotos y videos. Tras este inesperado salto a la fama global, circulan en TikTok e Instagram diversas cuentas que aseguran ser el influencer.
¿Quién es Junior Honorato, el influencer que se volvió viral por su físico tras ser detenido por tráfico de drogas?
Adailton Honorato Franco de Souza, conocido en redes sociales como Junior Honorato o “Bandivo”, es un joven brasileño que se dedica a crear contenido para adultos en redes sociales. Fue detenido el 9 de agosto de 2026 en Salvador de Bahía, junto con otro joven, Lucas Sousa Dantas, durante un operativo por presunto tráfico de drogas.
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En el procedimiento, elementos de la Policía Militar de Brasil se aseguraron 45 porciones de cocaína, teléfonos celulares y otros objetos.
Las imágenes de su detención, especialmente cuando sale de una patrulla, se difundieron masivamente en Instagram y TikTok, generando comentarios sobre su físico. En estos clips se ve a Junior Honorato sin camisa, dejando al descubierto su pecho lleno de tatuajes, y afirmando que no es un traficante, que sólo fue a comprar sustancias.
Incluso usuarios le hicieron videos editados con canciones sensuales de fondo. Otras personas comentaron: “De cuanto es la fianza?”, “Lo acusan de ser muy sexy”, “Ese muchacho puede ser un modelo y regenerarse, con apoyo psicológico, desintoxicarse, obviamente cumplir con la justicia y estudiar”.
Según medios locales, el 11 de agosto una jueza brasileña ordenó a Junior Honorato y a Lucas Sousa Dantas prisión preventiva, aunque que se aclaró que aún no han sido declarados culpables y que el proceso continúa en tribunales.
Durante su traslado, Honorato negó ser traficante y aseguró que estaba en el lugar únicamente para comprar droga, declaración que ya forma parte de su defensa.
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