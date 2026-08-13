La cantante dominicana Anaís Martínez fue captada caminando desnuda por una carretera en Nueva York, lo que generó alarma entre sus seguidores, familiares y medios de comunicación.

El incidente rápidamente se viralizó en redes sociales, donde se difundieron imágenes y videos que mostraban a la artista en evidente crisis. En La Razón te contamos qué pasó y quién es esta intérprete.

Anaís Martínez es vista caminando sin ropa en Nueva York; causa preocupación su salud mental

Anaís Martínez, cantautora dominicana, fue captada caminando desnuda por una carretera en Nueva York, en medio de los coches, corriendo el riesgo de ser atropellada.

Según reportes, la intérprete fue trasladada a un centro médico para recibir atención, pues se presume que atravesaba un episodio de salud mental. La situación despertó preocupación por su bienestar, ya que no es la primera vez que enfrenta problemas emocionales y psicológicos.

Además, antes del incidente, en su cuenta de Instagram publicó un clip donde se le veía consumiendo sustancias ilícitas. Muchos usuarios afirman que, desde que perdió la custodia de sus hijos, su estado ha ido empeorando.

¿Quién es Anaís, la cantante dominicana vista caminando sin ropa en Nueva York?

Anaís Martínez nació en Santo Domingo, República Dominicana, en 1984 y actualmente tiene 42 años. Se dio a conocer internacionalmente tras ganar la segunda temporada del reality Objetivo Fama en 2005, lo que le abrió las puertas de la industria musical latina.

Su estilo combina pop, balada y música tropical, con temas como “Lo que son las cosas”, “Tu amor no es garantizado” y “Arriba, arriba”.

Durante su carrera ha lanzado varios discos y ha sido reconocida por su potente voz y carisma en el escenario. Además, es ganadora del Grammy Latino y del Billboard.

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