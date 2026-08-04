Fallece la esposa del merenguero dominicano José Peña Suazo

Murió Ybelice Fabián, la esposa del merenguero dominicano José Peña Sauzo, tras haber permanecido durante varios días internada en un centro de salud de Santo Domingo en cuidados intensivos por complicaciones de salud relacionadas con una cirugía nasal por problemas respiratorios crónicos.

La información fue confirmada por Diario Libre por un allegado al artista. Diversas figuras del género musical como Fernando Villalona, Kinito Méndez, Eddy Herrera, Krisspy, Miriam Cruz, Fefita la Grande, Sergio Vargas, Luis Medrano y más se solidarizaron por el fallecimiento de la también representante de la Banda Gorda.

Uno de los mensajes más emotivos fue el de Fernando Villalona “El Mayimbe”, quien envió sus condolencias a su colega y amigo tras la pérdida. “Cuánto lamento, con profundo dolor, la partida de la esposa de mi hermano Peña Suazo, a quien tuve el honor de conocer. Que Dios le conceda el descanso eterno y fortalezca a toda su familia en este difícil momento”, escribió.

El merenguero Eddy Herrera utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje de consternación por el fallecimiento. “Sabíamos que estaba muy delicada de salud pero teníamos fe y esperanza de que se iba a recuperar. Gordo mío, te abrazo con el alma y a todos en la familia. Paz a su alma”, contó.

José Peña Sauzo y su esposa mantuvieron un matrimonio de más de dos décadas, donde procrearon varios hijos. Fue desde el 16 de julio que familiares y amigos del artista publicaron en la red social Facebook un llamado de oración por la salud de Fabián.

Ella permanecía en estado de coma en una unidad de cuidados intensivos. El propio artista, líder de la Banda Gorda, suspendió varias presentaciones hace unos días para permanecer al lado de su esposa en estos tiempos de dificultad.

El velatorio de la mujer se llevó a cabo el pasado lunes 3 de agosto de manera privada en el Jardín Memorial de la avenida Jacobo Majluta, en Santo Domingo, a partir de las 2:00 de la tarde. Se llevó a cabo una misa en su honor y posteriormente, sus restos serían sepultados.

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