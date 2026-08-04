Juegan a La Ouija en La Casa de los Famosos México 2026 y se llevan tremendo susto | VIDEO

Juegan a la Ouija en La Casa de los Famosos México 2026

En la madrugada de ese martes 4 de agosto, Fede Vigevani y varios participantes de La Casa de los Famosos México 2026 jugaron a la Ouija, después de que la producción les dio el tablero del creador de contenido tras someter lo mismo a votación del público por el canal de WhatsApp.

El juego encendió la adrenalina de los participantes, por todo lo que hay detrás del juego de mesa que supuestamente, atrae espíritus y te deja conversar con ellos bajo una serie de condiciones que deben cumplirse.

Habitantes de LCDLF juegan a La Ouija

Fue en la madrugada que Moisés, Brianda, Luis, Aldo, Arantza y Fede de La Casa de los Famosos México aceptaron jugar a La Ouija en el patio de la residencia, con otros habitantes mirándolos a lo lejos.

Fede comenzó el juego y Ese Pérez se puso a bromear, a lo que Fede le pidió de manera directa que no se burle para no molestar a las presencias. Después de unos momentos, el triángulo se comenzó a mover, sorprendiendo a todos.

“Si estás acá con nosotros, danos una señal ahora”, pidió Fede, a lo que Brianda y Arantza dijeron haber escuchado algo. Fue entonces que apagaron brevemente las luces.

Aunque los participantes se espantaron por un momento, después comentaron que pudo ser obra de la producción del programa. Sin embargo, Aldo gritó y despegó los dedos antes de volver a su sitio.

Después, Fede preguntó si eran una presencia buena y les respondieron que no. Al final, Fede se despidió y dijo que quitaran todos los dedos del tablero.

Cabe mencionar que parece ser que muchas personas en el público no estuvieron de acuerdo con que los habitantes jugaran a la Ouija, al comentar que no se deberían mostrar cosas así en televisión, aunque otros se mostraron más tranquilos con el tema. Te dejamos algunas reacciones:

“Qué pena que promuevan esa tabla diabólica, ya se desvirtuó el programa“.

“Nooooooo porfavor tengan temor a Dios fede no lo hagas eres ser de luz“.

“Qué fuerte jugar eso”.

“Nomino al espíritu con 2 puntos por no dar contenido“.

“La Ouija dice que saquemos al Ese en la primera placa que le toque“,

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