La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién es el líder de la semana hoy 3 de agosto?

Este lunes 3 de agosto arranca una nueva semana de La Casa de los Famosos México 2026 y con ello, llega una nueva prueba de líder, que determinará quién de los 17 participantes del programa obtendrá los beneficios del puesto.

Poco a poco, se van formando las estrategias entre los participantes, que van definiendo cuáles son los aliados que necesitan para avanzar en la competencia y llega uno de los retos que definen el rumbo del programa.

La Casa de los Famosos México 2026: Así fueron los posicionamientos este 2 de agosto ı Foto: Especial

Los participantes ya se enfrentaron a su primera gala de eliminación, en la que Mariana Ochoa resultó siendo la primera eliminada, pese a que muchos señalaban que su participación provocaría que varios habitantes explotaran en cualquier momento.

¿Quién ganó la prueba de líder este 3 de agosto en La Casa de los Famosos México?

El ganador de la prueba de líder se determina en la gala televisada que inicia a las 22:00 horas.

Las pruebas iniciales se llevaron a cabo horas antes de la gala para determinar a quiénes serían los semifinalistas del juego, que en esta ocasión consistió en sostenerte de un tronco en movimiento.

Este no es un reto nuevo, pues en ediciones anteriores ya las habían enfrentado y los ganadores suelen ser habitantes que además de fuerza, cuenten con resistencia y agilidad. Los semifinalistas de la prueba de líder en la segunda semana de La Casa de los Famosos México 2026 fueron:

Ese Pérez

Moisés Peñaloza

Fede Vigevani

Masaad Al-Tamimi

Luis Chaparro

Brianda Deyanara

Fede es el tercer semifinalista para la prueba del líder: #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/d41Tqkbg19 — Diario ordinario (@diarioordinary) August 3, 2026

Beneficios del liderazgo en La Casa de los Famosos México 2026

El habitante que obtiene el liderazgo de la semana en el reality show también adquiere una serie de beneficios que lo pueden ayudar a permanecer en el proyecto durante más tiempo.

Los beneficios son:

Inmunidad: El líder no puede ser nominado esa semana, por lo que se asegura un lugar por más tiempo en el reality show.

Habitación de líder: El habitante sube a descansar en una habitación exclusiva con grandes comodidades y lujos. Debe ser acompañado por otro participante que puede elegir él o en otros casos es sorteado o elegido por el público.

Salvación: El líder es quien obtiene el beneficio inicial de la salvación para elegir al habitante que sacará de la placa de nominados esa misma semana. Deberá defender este derecho el viernes en el robo de la salvación.

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