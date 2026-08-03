Mariana Ochoa reaparece en redes sociales tras ser la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026

Mariana Ochoa se convirtió en la primer eliminada de La Casa de los Famosos México 2026 este domingo 2 de agosto en la gala de eliminación del reality show, después de recibir un par de señalamientos en redes sociales.

Tras una semana de competencia, la actriz y cantante abandonó el programa de encierro, con lo que se suma a la lista de participantes que salieron en la primera semana, que siempre han sido mujeres: Marie Claire, Paola Durante y Olivia Collins.

Mariana Ochoa se convierte en la primera eliminada de la cuarta temporada de la casa de los famosos mx#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/ok2nrOT4ee — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) August 3, 2026

Mariana Ochoa se despide de La Casa de los Famosos México

Fue durante la madrugada de este lunes 3 de agosto que Mariana Ochoa retomó sus redes sociales y publicó un mensaje en el que agradeció a sus seguidores por el apoyo que recibió durante su breve participación en el programa de telerrealidad.

La ex integrante de OV7 admitió que esperaba permanecer más tiempo en el programa, como ya había expresado en momentos anteriores donde comentaba que se consideraba un buen elemento para el show.

“Esto duele. Uno nunca entra a una experiencia así pensando que me voy a despedir antes de tiempo, pero también me voy con el corazón super lleno porque viví esto con mucha intensidad, sin filtros, sin máscaras, sin miedo a sentir”, dijo.

Ochoa aseguró que entrar a La Casa de los Famosos México fue una excelente experiencia: “Entré a esta casa siendo Mariana y me voy siendo todavía más yo. Ahora, ese yo también está en sus manos, con mis aciertos y mis errores, con mis momentos buenos, los difíciles y los malos”, continuó.

La publicación generó reacción por parte de sus seguidores y quienes la apoyaban en el reality show, al considerar que era el elemento perfecto para incendiar el drama entre los participantes. Te dejamos algunas reacciones:

“No debiste irteeeeee!!!!! Eres una reina“.

“Saliste en el mejor momento, pero Aldo iba a poner a todos en tu contra, se vienen ya las rivalidades, la hipocresía“.

“Tenía conversaciones interesantes y mucho más que aportar a la casa”.

“Te hicieron la gatada, sigo incrédulo”.

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