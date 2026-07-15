Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, reaparece al cumplir prisión domiciliaria

El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, reapareció tras salir de prisión para sostener diversas videollamadas con sus allegados y círculo cercano, desde su nuevo resguardo domiciliario en el Estado de México.

Durante las conversaciones en línea que sostuvo el exmandatario con sus contactos desde su inmueble particular, aseguró encontrarse bien de salud y manifestó de manera abierta no tener ánimos de revanchas de cara al futuro.

Comparten fotografía de Roberto Borge

Además, en redes sociales se ha compartido una fotografía familiar en la que se observa a Roberto Borge visiblemente más delgado, en comparación con sus anteriores apariciones en los juzgados.

En la imagen, el exmandatario aparece cargando en brazos a un recién nacido, en compañía de Juan Pablo Guillermo, quien se desempeñó como su secretario de Finanzas, y del notario Javier Cárdenas, exprocurador de Protección al Medio Ambiente.

Roberto Borge Angulo porta un brazalete electrónico tras cubrir una garantía económica de 10 millones de pesos. ı Foto: tomada de X: @pedrokanche.

La reaparición del exfuncionario ocurrió luego de que abandonara de forma definitiva el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), ubicado en Morelos, complejo federal en el que permanecía recluido desde su extradición de Panamá en 2018.

Su salida del centro penitenciario federal hacia la prisión domiciliaria se concretó el pasado 27 de junio de 2026, tras el cumplimiento del pago de una garantía económica fijada en 10 millones de pesos y el uso de un brazalete electrónico de geolocalización.

¿De qué acusaban al exgobernador?

La modificación formal de la situación jurídica de Roberto Borge obedeció a la resolución de un juez penal federal, quien lo absolvió del delito de delincuencia organizada al determinar que la Fiscalía General de la República (FGR) no aportó los elementos de prueba suficientes para acreditar la acusación constitucional.

La FGR señalaba al exmandatario de dirigir una red criminal enfocada en la venta irregular de terrenos estatales; cargo por el cual Borge Angulo enfrentaba una pena potencial de hasta 40 años de prisión de haber sido hallado culpable.

Pese a la absolución de este delito específico, el exgobernador continuará confinado en su hogar del Estado de México para encarar las etapas restantes de su proceso legal por el presunto delito de lavado de dinero.

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JVR