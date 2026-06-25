Busca Quintana Roo albergar a más selecciones en el Mundial

La gobernadora Mara Lezama con la selección uruguaya de futbol, el pasado 10 de junio.

El gobierno de Quintana Roo busca que en el marco del Mundial la entidad sea un referente turístico a nivel internacional tomando como base la experiencia del alza de visitantes uruguayos, por la concentración que tuvo su selección en la Riviera Maya.

El secretario de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, afirmó en entrevista con La Razón, que el objetivo es ser la sede de otras selecciones.

El Dato: Prevén que más de un millón de turistas lleguen a los 12 destinos turísticos principales en Quintana Roo. La entidad recibe al menos a 50 visitantes de Uruguay.

“Estamos listos en este momento para atender a la selección de Uruguay, pero también listos para que alguna otra selección que llegue lejos en este Mundial elija nuestros campos sedes”, mencionó.

Cueto agregó que, aunque el estado no tuvo juegos del Mundial, la gobernadora Mara Lezama instruyó buscar la posibilidad de ser campamento sede de una selección y se logró a través de un proceso muy “minucioso con la FIFA” que una selección campeona del mundo, como es Uruguay, eligiera la Rivera Maya como su lugar de entrenamiento.

El funcionario destacó la conectividad, lo que le daría a la entidad ventajas para alojar a más seleccionados.

“Algo muy importante es la conectividad y la ubicación estratégica, porque si bien es cierto hoy Uruguay eligió Quintana Roo, porque sus partidos se jugaron en Miami y en Guadalajara, que son ciudades cercanas o con vuelos cercanos, el Mundial se irá distribuyendo de acuerdo a los partidos y el aeropuerto internacional de Cancún tiene muy buena conectividad y una ubicación geográfica cercana a la Costa Este de Estados Unidos, lo cual nos puede permitir la posibilidad de recibir a alguna otra selección si así lo decide para las fases finales de este mundial”, subrayó.